Rapporter om at russiske styrker saboterer seg selv

Den russiske fremrykkingen har nesten stoppet opp. Noe av forklaringen kan være at demotiverte soldater selv sørger for det. Mange overgir seg, rømmer eller saboterer egne kjøretøy.

Bombene har erstattet russiske bakkestyrker i Ukraina. Mye tyder på at fremrykkingen på bakken så godt som har stoppet opp, og det har vært ulike spekulasjoner og teorier om årsakene til det.

Nå kommer flere rapporter om voksende motvilje blant soldater og offiserer. De unge guttene visste ikke hva de ble sendt inn i, forteller flere kilder.

«Jeg vet ikke hvorfor jeg er her. Jeg måtte drepe uskyldige mennesker!» sier en gråtende, ung soldat som for første gang får ringe hjem til sin mor i Russland etter å ha overgitt seg til ukrainske myndigheter.

Dette er en gjengivelse av et av mange opptak som blir lagt ut på en Telegram-kanal som dokumenterer krigen i Ukraina, forteller seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Hun forteller om 17-18 år gamle gutter i førstegangstjenesten som ikke visste hva som ventet dem da de krysset grensen inn til nabolandet.

– Er dette ekte, pålitelige opptak?

– Ja, det er det, forsikrer hun.

Mange drept og såret

– Ingen av soldatene visste at de skulle inn i en krig. Om de hadde visst, tror jeg de aller fleste av dem ville ha nektet, det tror jeg, sier hun.

Pentagon anslår at Russland har tapt 10 prosent av sin opprinnelige kampstyrke, inkludert soldater, stridsvogner, fly og annet militært materiell.

NATO anslår at mellom 30 000 og 40 000 russiske soldater så langt har mistet livet eller blitt såret under krigen. Det betyr at hver tredje russiske soldat er drept eller såret, om tallene stemmer.

TETT PÅ RUSSLAND: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flere deserteringer

I tillegg hevder det ukrainske forsvaret at de har tatt livet av en rekke russiske generaler.

Det er flere etterretningsrapporter som forteller om demotiverte soldater som ikke vil delta i krigshandlingene. Mange av rapportene kommer fra ukrainske kilder, men er pålitelige nok til at norske forsvarsmyndigheter viser til dem.

– Det har vært hyppigere rapporter om deserteringer. Det blir rapportert om selvskading og sabotasje for å unngå å komme til fronten eller som en vei ut, men dette er vanskelig å objektivt verifisere, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth.

Tok kontakt med nordmann

De soldatene som deserterer, risikerer et halvt år fengselsstraff om de blir tatt. For mange kan det være tryggere å bare overgi seg til ukrainske styrker, eller finne andre måter å unnslippe krigshandlinger på.

MOTSTAND: De russiske soldatene fikk motstand i ikke var forberedt på. Her ukrainske soldater med RPG-granater i Irpin. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

Allerede helt i starten av krigen skal flere soldater ha forsøkt å gjøre motstand.

Nordmannen Aage Borchgrevink ble selv kontaktet av en desperat småbarnsfar, en yrkesmilitær som skjønte at han ikke ønsket å følge ordren om å gå inn i nabolandet med våpen.

Flukt eneste utvei

Mannen tok kontakt med Borchgrevink via venner i Norge.

– Han befant seg på grensen, og det var flere i troppen som ikke ville dra inn i Ukraina. Han ville vekk, helst vekk fra Russland, men som soldat hadde han måttet gi fra seg passet. Det var vanskelig for oss å hjelpe, og han hadde nok ingen annen utvei enn å flykte og forsøke å gjemme seg, sier Borchgrevink.

SAMLER BEVIS: Aage Storm Borchgrevink ble kontaktet av en soldat som ikke ville krige mot ukrainere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han har oppholdt seg i Ukraina for å samle bevis for krigsforbrytelser på vegne av Helsingforskomiteen.

– Sånne historier hører vi om, men det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget, sier han.

Sabotasje og selvskading

Flere rapporter forteller om både soldater og offiserer som faktisk saboterer egne forflytninger, og slik forsinker fremrykningene på bakken, ifølge Røseth.

– Dette skal handle om sabotasje av egne kjøretøy og bevisst passivitet uten å direkte nekte å adlyde ordre, forteller han.

I tillegg skal soldater forsøke å få det til å se ut som om de er skutt og skadet av ukrainske styrker og slik bli stridsudyktige.

– Det skal være tilfeller at selvskading med ukrainsk ammunisjon, bekrefter Røseth.

Skal ha blitt transportert «bort»

Noen soldater i tropper som har vært i strid, og som trekkes mot grensen igjen for å få forsyninger eller av av andre grunner må regrupperes, nekter å dra tilbake til kamphandlingene. Da blir de tatt hånd om.

– Jeg har hørt fra kilder i Russland at de da blir tatt ut av tjenesten, og transportert bort «for å bli jobbet videre med», sier Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

PROPAGANDA: På denne plakaten står det «Den russiske soldaten er en frigjører!». De færreste ukrainerne trodde på det. Det gjør også færre og færre russiske soldater selv. Foto: STRINGER / AFP)

Utgangspunktet for å motivere de russiske soldatene og offiserene til å føre en krig i Ukraina var dårlig. Alt tyder på at de ikke visste hva som ventet.

– Ifølge flere kilder var disse kun informert om en øvelse før de ble sendt inn som en del av invasjonsstyrken. Slikt hemmelighold, kombinert med at propaganda om at de skal frigjøre Ukraina ikke stemmer, kan vi anta har gått ut over motivasjonen, sier Røseth.