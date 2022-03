Nato-land ruster opp – samtidig utsetter Norge våpenkjøp

Etter at Russland startet den største krigen i Europa etter 1945, er det stor enighet i Nato om å ruste opp ytterligere.

For Norges del er det ifølge den ferske FFI-rapporten «Forsvarsanalysen 2022» en kritisk manglende evne til å håndtere lufttrusler på kort sikt.

– Forsvarets evne til å håndtere de mest krevende utfordringene er mangelfull, skriver FFI.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at luftvern er blant prioritetene.

– Hvis jeg hadde fått mer penger, så er det luftvern, investeringer i langtrekkende presisjonsild og økt bemanning. Det sa jeg i 2020, og det sier jeg fortsatt i dag, sier forsvarssjefen til TV 2.

Nå utsettes et innkjøp av våpensystemer som har vært effektive våpen mot russiske fly og helikoptre i Ukraina.

TIDLIGERE: Det mobile luftvernsystemet RB-75 under en NATO-øvelse i Norge i 1999. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

– Behov for mer informasjon

Norge kvittet seg med kampluftvernet i 2004, og solgte beholdningen av R-70 luftvernmissilsystemet til Litauen.

Høsten 2021 ble det kunngjort en anbudskonkurranse for innkjøp av mobilt luftvern. Målet var å signere kontrakten i april 2022, og lynkjapt kjøpe inn militær hyllevare uten behov for utvikling, skrev Teknisk Ukeblad.

Kunngjøringen er avlyst, og anbudet er lyst ut på nytt, opplyser spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell til TV 2.

– Etter å ha gjennomgått tilbudene fant vi at vi fortsatt har behov for mer informasjon fra industrien før vi kan ta en beslutning. For å sikre at alle tilbyderne får samme mulighet til å gi oss oppdatert informasjon har vi lyst ut anbudet på nytt. Planen er nå å kunne inngå kontrakt i september i år, sier Lunde.

Ifølge Forsvarsdepartementets oversikt over fremtidige forsvarsanskaffelser, skal det nye luftvernet koste 250-400 millioner kroner, og etter planen leveres fra 2022.

ØVELSE: Norske soldater under øvelsen Cold Response 2022. Foto: Runar Røssevold/Forsvaret

Det er så langt heller ikke gjort endringer i prioriteringene av andre planlagte anskaffelser, legger spesialrådgiveren til.

– Forsvarsmateriell gjennomfører per i dag over 200 ulike anskaffelsesprosjekter, inkludert nytt kampluftvern til Hæren hvor leveransene begynte i februar. Inntil videre fokuserer vi på å levere mest mulig effektivt på disse prosjektene og slik bidra til den norske forsvarsevnen, sier Endre Lunde i Forsvarsmateriell til TV 2.

Dette sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) om regjeringens planer:

– Vi vil styrke Forsvaret med 3 milliarder kroner i 2022, blant annet 1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre. Ellers iverksetter vi for eksempel enkelte luftvernanskaffelser i tillegg til de allerede iverksatte prosjektene. Nærmere detaljer om noen av tiltakene vil vi komme tilbake til i proposisjonen som regjeringen vil fremme for Stortinget før påske, opplyser statsråden i en epost.

– Uforutsigbar og farlig situasjon

Forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier mener at Russlands massive angrep i Ukraina bør føre til en kraftig og umiddelbar styrking av det norske forsvaret.

Han sier at ekstrabevilgningen på 3,5 milliarder til Forsvaret og sivil beredskap er en god begynnelse.

FORSKER: Magnus Håkenstad. Foto: Forsvaret

– Det er helt nødvendig, sier Håkenstad.

Men han legger også til at det er mulig for Forsvaret å få nytte av mer, også på kort sikt.

I en kronikk i VG allerede 24. februar hadde forskeren en liste på syv punkter med en mulig fremgangsmåte.

Å utsette styrkingen av Forsvaret vil sannsynligvis gå ut over moralen og bidra til å svekke det Forsvaret vi allerede har, skrev Håkenstad i Trønderdebatt 2. mars.

– Det er bedre å gjøre for mye for tidlig, enn for lite for sent, mener forskeren, som har forsvarsomstilling og beredskap som fagfelt.

Han mener Norge må benytte alle muligheter til å fylle alle hull og mangler med militær og sivil hyllevare, og skaffe det som trengs så raskt som mulig.

– Situasjonen er uforutsigbar og farlig. Her bør vi ta høyde for både raske endringer og en vedvarende krisesituasjon. Jeg mener at vi – for sikkerhets skyld – bør gå ut fra at vi har dårligere tid enn det jeg har inntrykk av at myndighetene legger til grunn, sier Håkenstad.

Håkenstad synes det er påfallende at en storkrig i Europa kun i begrenset grad ser ut til å påvirke prioriteringene i norsk forsvarsplanlegging.

– Jeg håper man snur alle steiner for å få fortgang, og fremskynder anskaffelser der det er mulig, sier Håkenstad.

Han påpeker at sikkerhetssituasjonen gjør forsvarsmateriell til en ettertraktet vare. Det er en kjensgjerning at mange typer militært materiell har lang ledetid, noe som betyr at det tar lang tid fra bestilling til levering.

– Alle skal kjøpe samtidig, og det kommer til å være rift om anskaffelsene. Dette bør ideelt sett skje i samarbeid med allierte, men det er uansett lurt å begynne så snart som mulig, sier IFS-forskeren.

– Fyller hull og mangler

Kommandørkaptein Lasse Elvemo ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen tror at ekstrabevilgningen på 3,5 milliarder til forsvar og beredskap vil gå til å fylle hull og mangler til økt aktivitet.

KOMMANDØRKAPTEIN: Lasse Elvemo. Foto: Forsvaret

– Jeg vil ikke kalle det en forsterkning, men i all hovedsak en oppfylling av hull og mangler for å bevege oss i retning av det absolutte minimum som er bestemt at vi skal ha av forsvarsevne på materiellsiden, sier Elvemo til TV 2.

Han peker på at det norske forsvaret har strukturelle utfordringer.

– Folk strekker seg langt for å løse oppdragene, men Forsvaret er lite og tynt. Det sier seg selv at reell forsvarsevne ut over en kort periode kan bli utfordrende, sier Elvemo.

Kommandørkapteinen, som er ekspert på militær logistikk, mener at pengene i noen tilfeller vil komme direkte til nytte med økt aktivitet og innkjøp av materiell som Forsvaret trenger. Dette kan inkludere økt vedlikehold.

På kort sikt er det mest kritisk å fylle på beredskapslagrene med alt som trengs for å kunne drive med militære operasjoner, fortsetter han.

– Dette lar seg gjøre for noe materiell, men ledetiden er lang på en del militærspesifikt materiell, understreker Elvemo.

TRENER: En Leopard-stridsvogn fra den finske hæren under øvelsen Cold response 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Han mener at underfinansiering, kutt og effektivisering har skapt store utfordringer for Forsvaret knyttet til både teknisk tilgjengelighet på materiell og personellsituasjonen.

– En ettårig ekstra bevilgning vil altså pynte på bildet for ett år. Det vil neppe ha noen langsiktig effekt. Det som kjøpes inn til beredskapslagre vil nok bli tæret på igjen, og da går det kort tid til vi er tilbake igjen til dagens situasjon, sier Elvemo til TV 2.