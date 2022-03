Engelske bilprodusenter har hatt en egen evne til å ødelegge for seg selv. Det som en gang var en stor og tradisjonsrik industri, begynte for alvor å slite på 70-tallet.

Krisepakker, omorganiseringer og forsøk på å snu utviklingen, hjalp lite. Mot slutten av 1990-tallet var det fint lite igjen. Og volummerkene som fortsatt var i live, hadde uten unntak havnet på utenlandske hender.

Mini er et godt eksempel. Da den ble lansert, var dette en helt genial bil, langt forut for sin tid. Men i stedet for å ta vare på forspranget og holde konkurrentene på armlengdes avstand, skjedde det altfor lite med Mini de neste tiårene.

Og til slutt havnet merket på tyske hender, eid av BMW-konsernet.

Mini bruker historien sin for alt den er verdt. Så er da også den opprinnelige Minien et ekte ikon.

Blir helelektrisk

Akkurat det har nok i ettertid vist seg å være smart. BMW lanserte den første «nye» Minien i 2000. Siden har dette blitt til en hel familie av biler.

Siste nytt fra Mini, er disse bildene av det som blir femte generasjon Mini. Nå er den ikke overraskende helelektrisk, og bilen testes ut i nordisk vinterlandskap.

Bilene gjennomgår de første dynamiske kjøretestene på BMW Groups vintertestsenter i svenske Arjeplog – det er et viktig steg på veien mot kommende serieproduksjon.

Mange av verdens bilprdusenter gjør vintertestene sine langt nord i Sverige. Mini er ikke noe unntak.

Isdekte innsjøer

Prototypens elektriske drivlinje, høyspenningsbatteri, elektronikk- og ladeteknologi testes i klima og kjøreforhold som er en del av den nordiske hverdagen. De snøtunge veiene og isdekte innsjøene rundt Arjeplog er perfekte omgivelser for å teste og finjustere motor, styring og chassis.

Tredørs-utgaven er altså første modell ut i Mini-familiens femte generasjon. Den skal være tro mot konseptet, som har vært vellykket i over 60 år. Mini sier selv at den nye generasjonen er designet for helelektrisk kjøreglede, med den erketypiske smidigheten og den kreative utnyttelsen av plass som kjennetegner Mini.

Tøffe tester må til når en helt ny bilmodell blir utviklet.

Kun elbil fra 2030

Denne bilen vil bli supplert med etterfølgeren til den nåværende bestselgeren Mini Countryman. Også den skal bli helelektrisk. Senere i år vil Mini også presentere et nytt konsept for en kommende crossover-modell.

I likhet med mange andre bilprodusenter har Mini gått ut med en «sluttdato» for fossile biler. Fra 2030 og utover vil de kun lansere elektriske modeller.

