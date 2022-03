BRUSSEL (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre er opptatt av at Nato ikke glemmer nordområdene selv om krigen raser sør i Europa.

Onsdag kveld forlot statsminister Jonas Gahr Støre Norge for å delta på det ekstraordinære Nato toppmøtet i Brussel.

– Nato har aldri vært mer samlet enn vi er nå. Mellom 30 demokratier vil det være diskusjoner og motsetninger, men de er skjøvet til side i den situasjonen vi er i nå, sier Støre til TV 2 ombord i flyet på vei til den belgiske hovedstaden.

Han mener alliansen har vist sin styrke siden Russland invaderte Ukraina 24.februar.

FORBREDELSER: Statsministeren gjorde de siste forbredelsene før toppmøtet torsdag.

– I historien er det få militæralliansen som har vart så lenge som Nato, og det er når krisen rammer man ser om alliansen er relevant. Jeg mener Nato siden invasjonen i Ukraina har vist at den kan svare på sin oppgave ved å ta vare på medlemslandenes sikkerhet.

Ukrainas rett

Torsdag formiddag møtes alle statslederne i alliansens 30 medlemsland til ett 3.timers langt toppmøte i Brussel.

– Hva er det viktigste vi kan forvente av torsdagens toppmøte?

– Det er å slå fast Ukrainas rett til å forsvare seg, og Ukrainas kamp for uavhengighet. Også skal vi understreke at vi er en samlet allianse og har en troverdig plan for fremtiden.

VELKOMMEN TIL BELIGIA: Statsministeren tas i mot av Norges Nato ambassadør Øystein Bø.

Statsministeren ankom Brussel kort tid før Air Force One og den amerikanske presidenten Joe Biden. Støre mener statslederne har en stor jobb foran seg.

– Nato gir oss sikkerhet og trygget. Å finne løsninger for Europa er en politisk jobb. Det må vi som regjeringer samarbeide om.

Vil det komme oppsiktsvekkende nyheter ut av dette toppmøtet?

– Det er ikke et toppmøte laget for det. Det er innkalt på veldig kort tid og hovedformålet er å bekrefte en samlet allianse.

KLAR FOR TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre.

Samarbeid med Sverige og Finland

Hva er viktig for Norge på et slikt toppmøte?

– Det er krig i sør, vi skal støtte allierte som lever tett på det. Men vi må også ha oppmerksomhet på nord. For i nord er vi nabo med Russland. Vi må forstå hvilke utfordringer vi står ovenfor. Vi ser ingen direkte trusler rettet mot oss, men fremover vil samarbeidet vårt med Sverige og Finland utvikle seg, sier Støre.

Han er klar på at en endret sikkerhetssituasjon i Europa også har betydning for Norge.

– Nordområdene har alltid vært viktig for meg. Norge er Natos øyne og ører i nord. Det er vi som følger med og har oversikten. Og det anerkjennes vi for av andre allierte. Og det blir ikke mindre viktig selv om krigen skjer i sør.

Militærøvelsen Cold Response pågår akkurat nå i Nord-Norge.

– Mens vi er på toppmøtet så gjennomføres årets største Nato øvelse med mer enn 30 000 soldater. Det er viktig for Norges sikkerhet og trygghet at nord flankens hverdag og virkelighet er på Natos dagsorden, sier Støre.