I bunnen av bakken i Storefjell alpinsenter står en Brabus G 700 og romler grovt på tomgang. V8-motoren i denne SUVen, som er en spesialtrimmet utgave av Mercedes G-Klasse, er på svimlende 700 hestekrefter. Selv et beskjedent trykk på gasspedalen vekker til liv et voldsomt brøl – som forteller omverden at dette er en SUV helt utenom det vanlige.

Bak rattet sitter Bjørn Storbraaten. 80-åringen er sammen med en kompis på Autocenteret Fjeldstad sitt kundetreff. I bakken er det over 20 G-Klasser samlet. Flere av dem er Brabus-utgaver.

Kompisen til Storbraaten eier en G-Klasse. Storbraaten selv, har aldri kjørt en slik bil.

Det skal snart endre seg. Han er nemlig blitt spurt om han vil kjøre Autocenteret sin egen egen Brabus G 700 opp alpinbakken. Den spreke 80-åringen sier ikke nei til slikt!

Vi testet Geländewagen da den ble lansert, i 1979

Her står Bjørn Storbraaten blant noen eksemplarer av Mercedes G-Klasse. Bilen til høyre er den han har tenkt å kjøre opp alpinbakken med. Den er Brabus-tunet – og har 700 hestekrefter!

Dobbelt-debut

– Klart jeg vil det, sier han.

Noen minutter senere sitter vi altså klare. Det er ikke alle som ville tatt en slik utfordring på strak arm. Første gang i en SUV med 700 hestekrefter – og ikke minst, første gang han skal kjøre opp en alpinbakke!

For å gjøre det enda litt mer spesielt: De andre har allerede kjørt noen turer opp og ned, så nå begynner forholdene å bli ganske utfordrende. Snøen ligger i store hauger. Særlig det siste bratthenget har vist seg å være krevende på de siste turene.

Men Storbraaten har allerede festet grepet om rattet – og blikket mot toppen.

Les mer om gjengen i familie-bedriften i Holmestrand her

– Helt utrolig

Vi river løs så snøføyken står rundt oss! Selv om 80-åringen eier en Porsche Cayenne, er det tydelig at han lar seg imponere over det voldsomme frasparket.

Fronten løfter seg og vi skyter fart. Brølet fra motoren kan sikkert høres helt til Holmestrand – der bilen startet reisen tidligere i dag.

– Det er helt utrolig! Her snakker vi skikkelig redskap, gliser sjåføren.

Vi dundrer oppover bakken i lange klyv. Motorlyden gir alle i bilen gåsehud. Dyp og løs snø er ingen match. Foreløpig.

I Holmestrand bygges noen av verdens råeste biler

Bratthenget

Så kommer det fryktede bratthenget.

– Skal vi kjøre helt opp, spør Storbraaten, som helt klart har fått blod på tann.

– Ja, vi gjør det, sier jeg, uten å tenke meg noe særlig om.

Men sjefen selv, Bjørn Egil Fjeldstad, som sitter i baksetet, stemmer i.

Det er nå vi virkelig få se hva bil og sjåfør har å by på. Hva som skjer videre kan du se i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Autocenteret Fjeldstad arrangerer treffet i alpinbakken, her representert ved daglig leder Hans J. Klausen, salgsdirektør Bjørn Egil Fjeldstad, salgssjef Mari Fjelstad og markedssjef Trine Fjeldstad.

Video: Se vår test av den Brabus-tunede G-Klassen her:

G63 AMG 6x6: Her kommer du garantert fram til hytta!