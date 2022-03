Disse gravide drikker mest kaffe og alkohol under svangerskapet

De fleste prøver å leve ekstra sunt når de er gravide, slik at barnet i magen får et best mulig utgangspunkt før de kommer til verden.

Carina Saunders jobber som barnelege og forsker ved Oslo universitetssykehus. Saunders, som selv er tobarnsmor og aktuell med boka «Ventetid», forteller at hun fikk en tøff start på svangerskapet. Hun og mannen hennes var i Nepal og jobbet i en organsisasjon som tilbyr helsetjenester for gravide og fødende, da hun først mistenkte at hun var gravid.

– Vi bodde der med en familie langt oppe i Himalayafjellene og jeg husker jeg tenkte: «Oi, jeg tror jeg er gravid». Det var det første barnet mitt. Det tok langt tid før vi kom oss til en sivilisert by og fikk tak i en graviditetstest, så jeg kom litt skjevt ut med matforgiftning og full pakke.

Under tiden i Nepal delte de et hus med både en geit, en hest og en ku, og i den siste tiden hadde de drukket melk rett fra kua.

– Dette er noe man ikke skal gjøre når man er gravid, så jeg fikk full panikk da jeg fant ut at jeg var det og tenkte: «Hva har jeg gjort nå? Har jeg skadet mitt barn?».

Men som mye ellers i livet, så gikk det bra. Da hun kom hjem, bestemte hun seg for å bare spise sunt. Det var lettere sagt enn gjort.

– Jeg fant fort ut at det eneste jeg «cravet» var smågodt, chips og brus – det jeg vanligvis ikke spiser så mye av skulle jeg ha da, hvert fall i starten av graviditeten, så det var en kamp å spise sunt.

– EN KAMP: Barnelege og forsker, Carina Saunders, slet selv med kostholdet under graviditeten. Foto: God morgen Norge

Disse drikker for mye kaffe og alkohol

I de siste årene har barnelegen forsket på kosthold hos gravide og barn i deres første leveår. Hun forteller at vi alltid har visst at kosthold er viktig for barnet i magen, men ny forskning viser akkurat hvor viktig denne delen er.

– Det er ikke bare viktig for meg selv som gravid, men også får den lille babyen som skal vokse og gro og som trenger masse viktige næringsstoffer fra maten vi spiser.

Nylig så hun på kostholdet til rundt 1800 gravide kvinner, som svarte på omfattende spørreundersøkelser. Resultatene viser at vi fortsatt har en vei å gå.

– Vi fant ut at mange har et for høyt inntak av bearbeidet kjøtt, for mye salt og for mye mettet fett – gjerne det som kjennetegner et typisk vestlig kosthold, sier Saunders og fortsetter:

– Også så vi at mange gravide drakk mer kaffe enn det som er anbefalt, og også drakk alkohol. Det som kanskje er litt interessant, som jeg ikke har en god forklaring på, er at jo mer utdanning kvinnen hadde, jo større sannsynlighet var det at hun drakk litt for mye alkohol og kaffe.

Et nytt forskningsfelt, som kalles for epigenetikk, peker også på at genene og hvordan de fungerer kan bli påvirket av miljøfaktorer som kosthold.

– Her må man passe seg litt, for det er veldig ny forskning, men mest sannsynlig kan jeg kanskje påvirke barnets genuttrykk og skru av dårlige sykdomsgener og skru på gode gener, ved å ha gode vaner når jeg er gravid.

Derfor bør man føde vaginalt

Forskeren hevder også at en vaginal fødsel er bra på flere måter enn det mange er klar over.

– Dette er en del av et annet stort forskningsfelt som jeg har forsket en del på. Det er fordi når vi blir født vaginalt, så kommer en baby i kontakt med masse av de gode mikroorganismene og bakteriene som bor i mors skjede og også avføring, sier hun og utdyper:

– Det høres kanskje rart ut, men de bakteriene er så viktige, for de kommer og tar bolig i barnet og blir da til denne tarmflora- og mikrofloraen i en kropp, som igjen påvirker immunforsvaretog sykdomsrisiko resten av livet. Det å få en sunn bakterieflora tidlig i livet er veldig avgjørende for resten av livet, og da er vaginal fødsel det beste.

Men likevel er det ikke alt man kan styre. Saunders måtte selv ta hastekeisersnitt med sine to barn, og påpeker at disse er friske. Selv om hun også anbefaler mødre å amme barnet i starten, så er hun godt klar over at alle ikke har denne muligheten.

– Amming er absolutt det beste man kan gjøre for barnet i starten, hvis man kan og vil. Det er ikke sånn at det ikke går bra dersom man ikke ammer, men hvis du har mulighet, så vil jeg absolutt anbefale å amme barnet ditt – det er godt for tarmfloraen.