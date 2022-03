Mercedes E-Klasse har i flere generasjoner vært selve symbolet på en påkostet, eksklusiv, stor og romslig familiebil. Ofte har man måttet grave dypt i lommene om man drømte om å skaffe seg et helt nytt eksemplar. Som taxi er den også legendarisk, mye takket være høy kvalitet og driftssikkerhet.

Også i dette segmentet har elbilene for lengst gjort sitt inntog. Når Mercedes nå viser sin nye «E-Klasse» heter den EQE. De to første bokstavene sladrer om at den er elektrisk, mens den siste sier noe om bilstørrelsen – vi er altsåi E-Klasse-land.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, som er modellens offisielle navn, har to elektriske motorer og variabelt firehjulstrekksystem som fordeler kraften under ulike kjøreforhold.

Sammenlignet med et mekanisk firehjulstrekksystem, sørger det elektriske for raskere respons. Effekten er på opptil 476 hestekrefter, og dreiemomentet er på opptil 858 Nm. Det gir bilen en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 4,2 sekunder.

Rekkevidde og forbruk

Bilen har luftfjæring kombinert med adaptive, elektronisk justerbare støtdempere for å øke komforten, men også for å gjøre kjøreegenskapene sporty.

Bakakselstyring er standard på EQE 43. Ved hastigheter under 60 km/t, styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene. Dette gjør bilen mer manøvrerbar og kvikk, i trange områder. Ved hastigheter over 60 km/t styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene. Det gir økt stabilitet ved raske filskift eller ved en plutselig unnamanøver.

EQE 43 har batteri med en nettokapasitet på 90,6 kWt. I kjøremodusene Sport og Sport+ er fokuset på ytelse, mens i komfortmodus er fokuset på rekkevidde. Den er også tilrettelagt for skybaserte oppdateringer (OTA).

Rekkevidden oppgir Mercedes til mellom 462 og 533 kilometer, mens forbruket oppgis til mellom 19,7 og 22,5 kWt, per 100 km.

Som på mange andre nye biler, preges også EQE-interiøret av en stor skjerm.

Kunstig motorlyd

Videre kan den hurtiglades med opptil 170 kW, 22 kW via ladeboks gjennom ombordladeren. En rekkevidde på 180 kilometer (WLTP) kan lades opp på ca. 15 minutter under optimale forhold. Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring, slik at bilen når det ideelle batteritemperaturen på en hurtigladestasjon. Noe som igjen bidrar til rask lading.

Sjåføren kan velge nivå av regenerering ved å bruke hendlene bak rattet. Regenereringseffekten er på opptil 260 kW under gode forhold.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Effekt: 476 hk / 858 Nm.

0-100 km/t: 4,2 sek.

Toppfart: 210 km/t.

Batterikapasitet: 90,6 kW.

Hurtiglader: 170 kW.

Forbruk: 19,7 – 22,5 kWt.

Rekkevidde: 462 – 533 km.

Bagasjerom: 430 l.

Vekt: 2525 kg.

Tilhengervekt: 750 kg.

Pris fra: 897.000 kr.

– Om man skulle savne motorlyd, kan man ved hjelp av spesielle høyttalere, bassaktuatorer og en lydgenerator, skape en lydopplevelse. Tonaliteten og intensiteten til eksklusive AMG SOUND EXPERIENCE baserer seg enten på kjørestatus, det valgte kjøreprogrammet eller førerens ønsker, både innvendig og utvendig.

Det skriver Mercedes i sin pressemelding.

Dette koster den

– Med et høyt nivå av standardutstyr vil kundene få en meget godt utstyrt bil allerede fra start. For den som ønsker sin helt egne konfigurasjon av EQE 43 4MATIC er skreddersøm mulig, men vi har satt sammen to attraktive utstyrsvarianter som vi tror vil være populære valg for mange av våre kunder, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen i pressemeldingen.

Fra-prisen er på 897.000 kroner, så man må fortsatt grave dypt i lommene.

Utstyrsutgaven Performance Edition inneholder blant annet kjøreassistentpakke med adaptiv cruise control, Active ambient lighting, 360-graders kamera og AMG nattpakke. Da øker prisen til 942.780 kroner.

Ved oppgradering til Performance Edition Plus vil kundene i tillegg få blant annet massasje i setene, Burmester lydanlegg, firesoners klimaanlegg, head-up display, AMG Track Pace og 21" AMG-felger. Da står det 1.033.658 kroner på prislappen.

De første bilene kommer til landet i løpet av sommeren, om alt går etter planen.

