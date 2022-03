Skal vinne gull med poteter og rådyr på menyen

I oktober 2021 kunne Filip August Bendi fra Sandnes ta steget opp på toppen av pallen i Årets kokk og titulere seg som Norges kandidat i europamesterskapet i Bocuse d’Or som startet i Budapest onsdag.

Nå er flere måneder med intens og knallhard trening endelig over.

– Jeg har i utgangspunktet trent i ett helt år og det er blitt mange tusen timer på kjøkkenet, sier Filip August Bendi på telefon fra Budapest.

– Hele siste året har gått med til å tenke på dette, forteller han.

Filip August Bendi har jobbet som internasjonal kokk ved flere restauranter og spisesteder i verden. Blant annet ved den berømte restauranten Noma i København.

PRESISJON: Det må ligger flere tusen treningstimer bak dersom du skal bli verdens beste kokk. Foto: TV 2

Han har vært tre år i Stockholm og Mathias Dahlgrens Matsalen. Deretter gikk turen gikk til restaurant Daniel i New York.

En barndomsdrøm

I Norge har han jobbet som kjøkkensjef på NB Sørensen Annen Etage i Stavanger og er nå kreativ utvikler ved Thon Hotel Bristol og Thon Hotels i Oslo.

Han har deltatt i Årets kokk i både 2017, 2019. I 2021 vant han.

Bendi vet hva han går til, for han var assistent (commis) for Gunnar Hvarnes da han tok sølv i Bocuse d’Or Europe i 2010 og bronse i verdensfinalen i Lyon i 2011.

Drømmen har hele tiden vært å vinne verdensfinalen i Bocuse d’Or i Lyon på egen hånd.

– I Norge er det et helt sykt nivå for å vinne Årets kokk, og jeg har prøvd flere ganger. Nå når vi faktisk er her er det helt surrealistisk og fantastisk, forteller Bendi.

– Har det vært noe utfordringer nå når dere er kommet til Budapest?

– Det har vært noen endringer på kjøkkenoppsettet, men det har vi kontroll på nå, forteller han.

TEAM NORWAY: Leon Haarberg Nilsen (Commis), Filip August Bendi (kandidat) og Christopher W. Davidsen (Trener) Foto: Kulturmeglerne

Favoritter

Det er et faglig sterkt team som Norge har sendt til Bocuse d`Or i Budapest i år.

Trener er Christopher W. Davidsen som tok sølv i Bocuse d’Or Europe i 2016 og Bocuse d’Or i Lyon i 2017. Davidsen er daglig leder ved restaurant Speilsalen ved Britannia Hotel i Trondheim, og under ett år etter åpningen mottok restauranten sin første Michelin-stjerne.

Med i teamet er også Leon Haarberg Nilsen (20). Han er en ung assistent (commis) under selve konkurransen.

De 19 kandidatene og nasjonene har fått i oppgave å tenke tradisjon og innovasjon. De må sett sitt eget preg på tradisjonelle ungarske råvarer.

POTETER: Slik så mandelpotetretten til Norge ut under EM i Torino i 2018. Foto: Tom Haga

I de senere årene har Bocuse d’Or fokusert mer på vegetarmat, og det gjelder også denne gangen.

Tallerkenretten skal være inspirert av våren og bestå av poteter fra Ungarn.

Potetene skal både se ut og smake som potet, og kan serveres med saus eller sjy. Kandidatene kan også bruke hønseegg eller meieriprodukter i retten.

Går for gull

Selve fat-retten skal bestå av sadel og lår av rådyr, andelever, rømme og cottage cheese. Rådyret skal serveres med tre garnityr, to av dem er valgfrie og et av dem skal bestå av rømme og cottage cheese og serveres ved siden av fatet.

– Hva tenker du om denne utfordringen?

– Dette er en spennende oppgave som gir oss mange muligheter. Poteten er en allsidig råvare og absolutt en av mine favoritter. Rådyr er et magert og delikat viltkjøtt, med mange fine egenskaper. Jeg er veldig fornøyd med oppgaven, forteller Filip August Bendi.

FATRETT: Selve retten er hemmelig, men fatet maten skal servers på ser slik ut. Foto: Tom Haga

Både tallerkenretten og fatretten skal serveres varm til konkurransens 14 smaksdommere.

Team Norway skal i ilden på dag to og i kjøkken nummer syv.

– Jeg liker å tro at sjansene våre er rimelig gode. Vi har trent mye og er forberedt. Det store målet er å vinne verdensfinalen i Lyon i januar i 2023. Vi går for gull, sa Aleksander Løkkeberg Vartdal, teamleder for Team Norway til TV 2 under generalprøven i begynnelsen av mars.

Norge er en kokkenasjon med flinke kokker. Også i år må man leve med favorittstempelet.

– Norge er alltid favoritt og stemningen er god. De klarte å finne rettene de ønsker å presentere, så de siste dagene har gått med på å trene på rutinene. Det er strengt fokus på oppgavene som hver enkelt har og skal utføre, sier Arne Søvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi.

Han er også på plass i Budapest. Det viktigste er at råvare er av prima kvalitet.

Mestvinnende nasjon

– Vi har ikke hatt noen negative opplevelser når det gjelder råvarene og det er bra. Presset er som vanlig stort, sier Søvig.

EM GULL: Christian Andre Pettersen fra Bodø vant EM gull både i 2018 og 2020.

Norge er den mest vinnende nasjonen i verden når det gjelder deltakelse i verdensfinalen i Lyon, med hele fem gull, tre sølv og fire bronse i Lyon. Dette er en medalje mer enn Frankrike.

I europafinalen har Norge deltatt sju ganger og hver eneste gang har man stått på pallen.

Så langt er det blitt fire gull, to sølv og en bronse i EM. Kokk Christian Andre Pettersen fra Bodø har to gull og gjør Norge til tittelforsvarer.

Det viktigste er uansett å komme blant de ti-beste nasjonene slik at man blir direkte kvalifisert til verdensfinalen i Lyon i 2023.

– Blir du skuffet om Norge ikke kommer på pallen?

– Ja, Vi er her for å konkurrere på et høyt nivå og pallplassen er alltid målet. Det er vinnerskaller som står på kjøkkenet og konkurrerer under svært høyt press, sier Arne Søvig, daglig leder i stiftelsen Norsk Gastronomi.

WALK OF FAME: Christan Andre Pettersen er skrevet inn i historiebøkene utenfor restauranten til Paul Bocuse. Dette er en drøm for kokker over hele verden. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Kjenner på presset

Norge konkurrerer på dag to og er nasjon nummer sju. Favorittene Frankrike og Danmark konkurrerer allerede på første dag.

Vinneren kåres torsdag kveld.

– Kjenner du på presset?

– Ja, man gjør jo det. Man skal også gjøre det, men det er ikke noe å bruke tid og fokus på nå. Det er en stor motivasjon å være her og man blir hektet av det trykket som er fra tribunen under konkurransen, sier Filip August Bendi.

Dagen før selve konkurransen bruker Team Norway på å se på de andre nasjonene.

– Jeg er ganske rolig og sitter nå ute i sola og koser meg. Jeg har sett på konkurransen i hele dag. Jeg er rolig og kontrollert, forteller Bendi, dagen før han selv skal i ilden for å forsvare Norges ære og EM-gull.

Selve konkurransen kan man følge her: https://presse.norskgastronomi.no