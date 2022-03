Elbilene har gått sin seiersgang på det norske markedet i mange år. Nå snuser de på en markedandel på 80 prosent og ingen ting tyder på at det vil stoppe der.

Samtidig ser vi nå at de elektriske varebilene for alvor begynner å gjøre seg gjeldende. Her har det gått tregere i starten, men nå er det flere faktorer som gjør at salget øker.

For det første har vi fått mange nye modeller inn på markedet. Flere av dem med rekkevidde som passer mange næringskunder godt.

Dessuten er det i mange byer nå fokus på å gjøre det enklere og smidigere å bruke elektriske varebiler, kontra biler med bensin- eller dieselmotor.

Her presenteres Townstar under et arrangement med pressen i Madrid denne uken.

Også som personbil

Mange bedrifter og butikker er avhengig av bil for å få varer inn og ut. Da er det ønskelig at den siste delen av transporten gjøres utslippsfri.

Korona-pandemien har også gitt en kraftig økning i netthandel. Det har gitt høyere etterspørsel etter mindre varebiler.

Timingen er derfor god når Nissan nå lanserer en helt ny og elektrisk varebil. Deres Townstar er oppfølgeren til EV-200 som har vært på markedet i mange år. Akkurat som denne kommer også Townstar i to utgaver, som varebil og som personbil med bakseter. I andre markeder enn Norge kommer den også med fossilmotorer.

Hadde bare to konkurrenter – og kostet halvparten

Slik ser det ut bak rattet. Varebilene har fått betydelig mer personbilfaktor på dette området de siste årene.

Tilhenger på 1.500 kilo

Elektriske Townstar har en batteripakke på 44 kWt, det gir en rekkevidde på opp til 300 kilometer. Den tar imot inntil 80 kW på hurtiglading. Det gjør at du på en 30 minutter lang ladeøkt kan få inntil 178 kilometer rekkevidde, da forutsatt ideelle forhold.

Varerommet svelger unna 3,3 kubikkmeter og har plass til to europaller. Bilen kan også trekke henger på inntil 1.500 kilo.

Varebilversjonen kommer på markedet til sommeren, mens personbilutgaven går i produksjon i høst. En større utgave med forlenget akselavstand er også på gang.

To elektriske varebiler i duell: Toyota ProAce møter Maxus e-Deliver 3

Dette er personbilutgave av Townstar. Ikke veldig vanskelig å se hvem Nissan definerer som målgruppe her...

ID.Buzz Cargo tøff konkurrent

Townstar kommer med mye avansert sikkerhetsutstyr, på dette området ser vi at varebilene blir mer like personbilene. Mange funksjoner styres fra en 8-tommers skjerm på dashbordet. Bilen kan også varmes opp eller kjøles ned før start, via Nissans app.

Townstar skal møte konkurrenter fra flere merker, inkludert Renault som kommer med tvillingmodellen Kangoo. En annen bil som er ventet å bite solid fra seg fremover, er Volkswagen ID.Buzz Cargo. Den er litt større og ikke minst høyere enn Townstar. Men det er også ventet at Volkswagens nye el-varebil kommer til å legge seg ganske høyt i pris. Det vet vi mer om senest i mai, når salget av denne starter.

