Ekspert om det som møtte Putin: – Det har sjokkert ham

Sangadzhieva er oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland og jobber nå som seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, som jobber for menneskerettigheter. Hun mener det nå begynner å slå sprekker rundt Russlands president, Vladimir Putin.

– Han føler seg lurt av sine egne og nå er mange av disse arrestert. Og det er jo en naturlig utvikling. Når et diktatur viser svakhet, så begynner folk å gå løs på hverandre. Og ingen av dem som står rundt ham er trygge.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig sier Sangadzhieva at hun tolker hvordan den russiske statslederen opptrer i propaganda og hvordan han snakker, dithen at han ikke har mistet troen på seg selv.

– Han er nå hissig, sint og veldig aggressiv. Men utad ønsker han å vise seg som på det møtet på Luzjniki-stadion, som en sterk og populær leder.

Hun viser til Putins siste offisielle opptreden, hvor han møtte opp på en fotballstadion og talte til folkemassen som hadde møtt opp. Sangadzhieva sier de frammøtte er folk som blir «tvunget» til å møte opp.

– Alt er falskt. De som møter opp på slike møter blir tvunget til det. De får penger og er redde for å miste jobben dersom de ikke kommer.

– Putin ble feilinformert

Russland-eksperten sier krigen i Ukraina ikke er Russland som går til krig mot Ukraina, men mot Vesten og USA. Hun trodde selv ikke at det var så store sjanser for at Russland faktisk ville invadere Ukraina. Hun mener veldig mye av det egentlig handler om informasjonskrig, og om å skremme.

– Det er på en måte viktig å forstå at det eneste målet Putin har, er å beholde makten.

Videre peker hun på at FSB (den føderal sikkerhetstjeneste i Russland) ga Putin feil inntrykk av hvor lett og vellykket invasjonen av Ukraina kom til å bli.

– Ifølge gravjournalistene Andrei Soldatov og Irina Borogan gjorde FSB en stor feil da de fortalte ham at Ukraina er splittet, at Zelenskyj er svak, at dette bare ville bli en liten mini-versjon av Krim-annekteringen og at «vi skal bare ta litt, og alle kommer med blomster og blir glade». Han ble feilinformert.

Hun tror Putin ble tatt på senga av at Ukraina kjemper så hardt tilbake. På spørsmål om hva hun tror skal til for at Putin skal stanse krigen, er hun i tvil.

– Det er vanskelig å si, men jeg tenker at sanksjonene som er igangsatt overrasket ham. Og også feilinformasjonen han fikk om situasjonen i Ukraina før invasjonen. Det har sjokkert ham. Jeg tror Putin allerede har tapt denne krigen. Det er bare snakk om tid.

Hun peker på tre mulige scenarier:

1. At Putin faktisk bruker atomvåpen. Det kan være mot Ukraina, og noen har snakket om naboland. Da må man forberede seg så godt man kan på det, men jeg tror ikke det skjer.

2. At noen rundt ham, elitene, faktisk gjør noe. Det snakkes om et elite-kupp og at noen tar makten. Men her er det veldig avhengig av om lojale mennesker har noen grad av sunn fornuft.

3. At Russlands økonomi stagnerer mer og mer, på grunn av sanksjonene. At man venter til folket i Russland blir så fattige og leie at de gjør noe.

– På slutten av imperiets fall

Sangadzhieva er ikke i tvil om at Russland er på vei i en ny retning.

– Vi befinner oss helt på slutten av imperiets fall. Det russiske imperiet begynte å slå sprekker for 30 år siden, men Putin har forsøkt å holde det sammen, men med disse krigene kollapser det hele.

– Hva skjer det etter det?

– Da må det bli et nytt Russland. Denne overgangen er selvfølgelig vanskelig. At Russland blir demokrati med én gang er det lite håp for, men jeg husker fra 90-tallet hvor fort det går. Jeg tror sivilsamfunnet blir viktig her.

– Samfunnet har allerede laget et overgangsforslag, og det vet Putin. Han vet at det finnes et alternativ til ham. Uansett blir det en annen start. Jeg tror at samfunnet er såpass modernisert.

– Begrenset kontakt med kretsen

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Jardar Østbø, sier Putin har forandret seg det siste tiåret.

– Den Putin vi kjente tidligere, som var pragmatisk og åpen til å lytte til informasjon og råd fra forskjellige kanter, er noe som befinner seg i fortiden. Og de siste ti årene har han fremstått mer som ideologisk styrt eller i hvert fall legitimert.

SER ENDRING: Jardar Østbø, Førsteamanuensis Institutt for forsvarsstudier. Foto: Frode Sunde / TV 2

Østbø sier at det også har skjedd en endring de siste to årene, spesielt under pandemien.

– Han begrenset sin kontakt med kretsen sin, så det ble snevret inn til å dreie seg om sikkerhetsfolk og militære. Mens den daglige politikken ble delegert til teknokratene. Putin har da konsentrert seg om de store, strategiske beslutningene og det har da påvirket hvem han har omgitt seg med og hvem han har lyttet til.