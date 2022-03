Tvillingene flyktet til Norge: Telefonen Elisabeth tok, endret alt

Allerede to dager etter at tvillingene Mira og Sonja Slavianska kom til Bergen, sørget to mødre for at 11-åringene ble ønsket velkommen i 6. klasse på Christie Krybbe skole.

Da Elisabeth Ivarsflaten hørte at Fyllingsdalen teater etterspurte steder hvor nyankomne flyktninger fra krigen i Ukraina kunne bo, var ikke døtrene hennes vonde å be: De ville låne ut sokkeleiligheten i Sandviken.

Dermed fikk to 11 år gamle tvillinger og moren et trygt sted å sove. Etter krigen brøt ut, forlot de jentenes far og katt i Kiev. De var på flukt i åtte dager, alt de fikk med seg var hver sin koffert.

Først flyktet de til bestemor, så videre til Odesa, før de krysset grensen til Polen. Der fikk jentene og mammaen plass i en av bussene til Fyllingsdalen teater som kjørte flyktningene til Bergen.

I den ukrainske familiens nye hjem i Breistølen, frisket far i huset opp det han hadde lært av russisk i studietiden. Døtrene fant frem tøy de hadde vokst fra. Mens mamma Elisabeth tok en telefon som skulle endre alt.

KONTAKTLÆRER: Siri Warholm Jensen som er kontaktlærer for 6. klasse ved Christie Krybbe skole. Foto: Penelope Larsen / TV 2

Gir et fristed

Ivarsflaten ringte Siri Warholm Jensen, som er kontaktlærer for 6. klasse ved Christie Krybbe skole.

– Jeg fikk en telefon fra en mor til en tidligere elev som lurte på om min klasse kunne ta imot to barn fra Ukraina. Det hadde jeg lyst til; at klassen min, skolen, og jeg skulle bidra.

Etter samtaler med rektor ble Mira og Sonja invitert til Christi Krybbe skole allerede neste dag. Tilfeldighetene ville det slik at klassen har demokrati og medborgerskap på timeplanen frem til påske. Istedenfor besøk av en representant fra Røde Kors, fikk elevene nå to jevngamle flyktninger i klasserommet.

– Min umiddelbare tanke var det å få de inn i en gruppe elever, få tankene vekk fra det som de kom fra, rett og slett gi dem et fristed for øyeblikket.

KLASSEVENNINNER: Når Sonja og Mira trenger oversettelse, hjelper medeleven Isabella Eriksen. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Tommel opp

Allerede første dag plukket tvillingene opp noen norske ord. Mira og Sonja kan ikke engelsk, men har blitt flittige brukere av Google translate. For det er ikke bare språket som er forskjellig fra medelevenes, men også alfabetet.

Det kyrilliske alfabetet er gresk for de andre i klassen, bortsett fra en elev som har en russisk mor. Klassevenninnen er til uvurderlig hjelp som oversetter. For øvrig prøver læreren å gjøre seg forstått ved hjelp av tegnspråk.

– Jeg bruker tommel opp eller ned for å lodde stemningen. Hittil har det bare vært opp, smiler Warholm Jensen.

Spent på Norge

Mira og Sonja visste litt om Norge før de kom hit, for en tante hadde beskrevet landet hun hadde besøkt som turist.

PUSTEPAUSE: Sonja og Mira Slavianska har prøvd slalåmski for første gang. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Hun sa det var mye fjell, at det var kaldt her, og mye fin natur.

Søstrene snakker litt i munnen på hverandre og utfyller hverandres setninger.

Uken etter at de møtte sjetteklassen for første gang, er Mira og Sonja med klassen til skistedet Kvamskogen. Etter en liten time i akebakken med rumpeakebrett, spør jentene om å få prøve ski for første gang.

De får låne slalåmutstyr og klarer etter noen forsøk å få på seg slalåmstøvler og bindinger og ta det minste skitrekket opp i Furedalen. Uten trening, setter de utfor, prøver å svinge, og faller noen ganger, men hjelpsomme klassekamerater gir en hjelpende hånd når jentene detter.

– I starten så falt vi, og fikk latterkrampe, men det var veldig gøy når vi fikk det til!

Smilene i søstrenes svette ansikter er ikke til å ta feil av.

TÆL: Tvillingsøstrene er fulle av pågangsmot og ba om å få ta den bratteste bakken ned. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Ivarsflaten har utstyrt dem med Kvikklunsj og termos til lunsjen rundt bålet.

Halvparten av alle barn er på flukt

Skidagen har gitt dem noe annet å tenke på enn savnet av alt de måtte flykte fra.

– Vi savner faren vår, og hjemmet vårt og familien. Hva mer savner vi? Spør Mira søsteren sin.

– Å være kjent der vi bor.... men det går ganske bra for vi har det gøy her, avslutter Sonja.

LIVET DE SAVNER: Bilder fra søstrenes liv i Ukraina. Foto: Privat

Etter å ha kjørt ned bakken uten å falle, utbryter Mira:

– Jeg elsker Norge!

Mira og Sonja er to av 1824 ukrainske flyktningbarn i Norge (UDI). Unicef sier halvparten av alle ukrainske barn nå er på flukt.

Med tvillingsøstrene tilbake i sokkelleliigheten, sier Ivarsflaten at hun håper disse første dagene i nytt land vil gi jentene styrke til veien videre.

– Jeg tor disse to kommer til å bære med seg den varmen de ble møtt med på skolen resten av livet.

STOLT: Sonja ber TV 2 ta bilde så hun kan vise familien at hun står på ski i Norge. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Sonja vil lære seg norsk og håper også faren en dag vil komme hit.

– Jeg vil leve lykkelig alle mine dager!