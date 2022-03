Gladmelding til skiskytterjentene

– Slutter han, så slutter jeg.

Det uttalte Tiril Eckhoff til TV 2 etter verdenscuphelga i Holmenkollen, og siktet til uvisstheten rundt trener Patrick Oberegger.

Men nå kan både Eckhoff og resten av skiskytterlandslaget puste lettet ut, for italieneren har nå signert en ny fireårsavtale med Norges Skiskytterforbund.

– Patrick er i boks. Vi mottok den ferdig signerte kontrakten i går kveld, bekrefter sportssjef Per Arne Botnan.

– Jeg informerte nettopp jentene om avgjørelsen min. Jeg gleder meg til fire nye år. Norge var alltid min førsteprioritet, men jeg måtte sørge for at privatlivet mitt også gikk i orden. Nå er avgjørelsen tatt, og jeg har sovet veldig godt. Det betyr nok at det var riktig avgjørelse, sier Oberegger til TV 2.

– Blir du og kjæresten boende i Oslo eller en annen plass?

– Sannsynligvis ønsker vi å bo her i Oslo. Jori må i så fall finne seg en jobb her. Det kan også bli en annen plass, men det blir i hvert fall i Norge. Det blir uansett bra, sier han.

Hans trenerkollega Sverre Huber Kaas bekrefter samtidig til TV 2 at han også signerer i løpet av dagen.

Dermed er samtlige fire hovedtrenere for elitelagene med inn mot neste OL i 2026.



Mest spenning har vært knyttet til Oberegger, som har vært tydelig på at han må få til en bedre familiesituasjon med kjæresten Jori Mørkve enn det han har vært i stand til i de fire foregående årene.

Mørkve bor på Voss, mens Oberegger har bodd i en hybelleilighet i Oslo.

Botnan sier forbundet vil være behjelpelig med å legge til rette i størst mulig grad.

– Vi er på tilbudssida, og noe av det i kontrakten vil gjøre det enklere for ham. Vi jobber med å hjelpe ham med tingene han trenger hjelp til, og legge til rette for ting i Oslo. Alt er ikke løst ennå, men vi skal jobbe for at det aller meste går i orden, sier han.

Han er svært fornøyd med at trenersituasjonen nå er endelig avklart.

– For oss har det vært kjempeviktig å få med alle fire videre, med bakgrunn i de resultatene vi har fått og hvor godt de fungerer sammen. Det gir en veldig trygghet, sier han.

– Har dere måttet strekke dere en del lenger økonomisk enn i forrige periode?

– Det gir et økonomisk løft når de signerer for fire nye år, men det har ikke vært store diskusjoner rundt det, egentlig. Det har handlet like mye tingene rundt. Når vi har vært på reise i vinter, så har helseteamet fungert optimalt og lagt til rette, smøreteamet har fungert og så videre. Slike ting betyr like mye for dem som at lønna øker mye, sier Botnan.

Tiril Eckhoff bekrefter også at hun med 100 prosent sikkerhet fortsetter karrieren, etter nyheten om Oberegger.

– Det var stas! sier 31-åringen.

– Og da fortsetter du helt sikkert?

– Det var dette som måtte til. Så ja, jeg stiller til start neste sesong også, bekrefter hun.

PS! Skiskyttersesongen avsluttes med NM i Vik i Sogn denne helga. Hovedtrener Siegfried Mazet har lagt ut et bilde på sin instagramhistorie av en positiv covid-test, og etter det TV 2 kjenner til er det positive smittetilfeller også i elitelagene.