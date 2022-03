PostNord-ansatte fortviler – føler seg presset til å bryte loven

En sjåfør kaster hundrevis av pakker inn i en hvit skapbil. Klokken er halv syv på morgenen og innen dagen er omme skal han kjøre og levere opp mot 90 pakker til leiligheter og bolighus i en by i Norge.

Tiden går og kjørelederen roper at lastebilen må fylles helt opp. Han mener sjåføren kan klare enda flere stopp. Med en klump i magen og hjertet i halsen kjører sjåføren ut fra terminalen og av gårde med overvekt.

– Du skal være knallhard for å tåle det presset PostNord påfører sine ansatte. Det eneste de bryr seg om er at pakken skal ut. At det er ulovlig å kjøre med overvekt spiller ingen rolle, forteller den tidligere sjåføren til TV2 hjelper deg.

Sjåføren forteller at bilen han kjørte kunne frakte totalt 750 kilo, men at han ofte ble presset til å frakte langt mer enn dette.



Mannen jobbet for selskapet i fjor, men sluttet på grunn av høyt arbeidspress. Han ønsker å være anonym.

Lyser rødt om målet ikke er nådd

De siste månedene har TV 2 hjelper deg vært i kontakt med 14 tidligere og nåværende ansatte i PostNord. To av dem medvirker i torsdagens sending.

De ansatte beskriver en arbeidshverdag preget av mye frustrasjon, høyt arbeidspress og lite forståelse fra ledelsen.

– Jeg jobbet elleve til tolv timer om dagen. Ledelsen har liten forståelse for at vi sjåfører har familie og fritid. De ser ikke den menneskelige siden i det, sier sjåføren som er intervjuet i programmet.

Lunsjen ble som regel spist i varebilen mens han kjørte. En nåværende kjøreleder for PostNord bekrefter at dette er standarden. Vedkommendes oppgave er å organisere de ulike sjåførene som skal levere pakker.

– Du blir selv presset fra øverste hold for å få opp antall stopp, og dermed presser du sjåførene dine. Etter hvert blir du bare opptatt av antall stopp og ikke menneskene som gjør jobben.

Hver dag har kjørelederne et møte hvor de går gjennom gårsdagens resultater. På skjermen i møterommet lyser det rødt om deres ansatte ikke har nådd målet.

PAKKENE: Sjåføren viser hvor mange pakker han måtte levere på en dag. Foto: TV 2 hjelper deg

– Hvis du er den eneste kjørelederen som ikke har nådd målet er det veldig ydmykende og flaut. Mitt fokus blir å få opp antall stopp, så jeg slipper å bli tynt hver eneste dag, sier personen TV 2 har snakket med.

Kjørelederen er sjåførenes nærmeste kontaktperson, og får daglig høre deres frustrasjon.

– Det er stressende for sjåførene og du merker det går inn på dem. Enkelte blir så slitne at de blir utagerende etter hvert. Flere av dem har kommet til meg og fortalt hvor lite de tjener, og det går virkelig på minstelønn.

Tøffere konkurranse

I fjor leverte PostNord 33 millioner pakker og omsatte for fem milliarder kroner, opplyser selskapet.

Professor på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, Heidi Carin Dreyer, forteller at økt etterspørsel har presset ned prisene for levering.

– Det har vært en rask og ekspansiv utvikling på etterspørselssiden og på tilbudssiden. Små forsendelser har økt i volum og dermed bidratt til redusert pris mellom de ulike aktørene, sier Dreyer.

TV 2 hjelper deg har undersøkt prisutviklingen og tallene er tydelige: Det har aldri vært billigere å sende pakker enn i dag. Det er ikke bare positivt for sjåførene.

– For hvert år har det blitt tøffere konkurranse mellom leverandørene. Det blir bare billigere og billigere å sende pakker, men det er sjåføren det går utover. Det er han som skal levere mer for lavere pris, og som ender opp med å få mindre i lønn, forteller kjørelederen.

Sjåføren vi har vært i kontakt med mener prisen ikke gjenspeiler kvaliteten som forventes av ham.

– De burde sette opp prisen, så får Ola Nordmann betale 40 til 50 kroner mer for pakkeleveringen.

Dreyer ved NTNU forklarer at logistikk er en kompleks operasjon.

– Det er mange ulike enheter i et system som kan feile. Den største feilen i et logistikksystem, det er at man ikke klarer å levere i rett tid, eller at godset er skadet når det kommer frem, sier Dreyer.

PostNord opplyser at 8651 pakker havnet på avveie i fjor. Kjørelederen vi har vært i kontakt med mener det er ulike grunner til at en pakke kan forsvinne på veien.

– Det kan være at en etikett faller av eller at emballasjen blir ødelagt. Pakken kan ha blitt sortert til feil sone og ender opp ved feil utleveringssted, forteller den nåværende kjørelederen for PostNord.

Selv sier PostNord at det er svært sjeldent at pakker havner på avveie, og peker på manglende merking eller pakkeseddel som årsak til at enkelte pakker ikke blir levert til riktig mottaker.

– Ikke det generelle bildet

PostNord svarer på kritikken i episoden «Jakten på de forsvunne pakkene». De innrømmer at det var et høyt arbeidspress før jul, men sier at arbeidsmengden varierer.

Kildene TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med forteller at det er forventet at de skal ha fra 60 til 90 leveringer hver dag. Det mener administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, er fullt gjennomførbart.

– Det varierer fra rute til rute. I sentrale strøk så er det mange av våre sjåfører som leverer langt mer enn det, og i noen ruter er det ikke mulig å levere mer enn 20 til 25 stopp, sier Olsen.

Olsen understreker at daglige rapporteringer om antall leveringer er standard i bransjen. Han mener arbeidspresset de ansatte beskriver til TV 2 ikke er det generelle bildet, men at det kan finnes eksempler på enkelte som føler på et for høyt arbeidspress.

Når det gjelder kjøring med overvekt er han tydelig.

BRUDD: Adm. dir. i PostNord, Robin Olsen, sier overvekt på bilene ikke er greit. Foto: TV 2 hjelper deg

– Det er et brudd på regelverket. Det er ikke greit, og det slår vi ned på.

Olsen forteller at de legger inn tid til lunsjpause i ruteplanleggingen, men at en del varebil-sjåfører foretrekker å spise i bilen, for å bli tidligere ferdig med arbeidsdagen. Økt konkurranse de siste årene mener han er positivt.

– Vi har opplevd utfordringer med å håndtere den sterke veksten i netthandelen. Flere tilbydere vil være med på å avlaste arbeidsmengden, i tillegg til at vi også har ansatt flere sjåfører og terminalarbeidere.

Selskapet er pålagt å sikre at sjåførene for leverandørene minimum får minstelønn, men Robin Olsen hevder at lønnsnivået ofte er høyere enn dette.

– Vi vet at våre leverandører i snitt betaler over minstelønn. Det kan likevel være tilfeller hvor lønna er ned på minstelønn, uten at vi har innsikt i det, sier han.