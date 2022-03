Pågående smitteutbrudd på 30 sykehus – knyttes til engangskluter

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten.

Foreløpige laboratorieanalyser viser at klutene kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa.

Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.

Produktene trekkes nå fra markedet, skriver Mattilsynet i en pressemelding onsdag.

Disse produktene trekkes: Oasis Bedbath, unperfumed.

Produsent: Vernacare.

Distributør: Kvinto

Lotnr: 107537, med utløpsdato 31/08/2023. Sykehusene har også på eget initiativ stanset bruken av enkelte produkter fra samme produsent for å være føre-var. Kilde: Mattilsynet

I hovedsak er det sykehus og sykehjem som benytter disse produktene til stell av sengeliggende pasienter. Men de kan også kjøpes på nett. De er også der tydelig markedsført til bruk ved stell av sengeliggende, syke og pleietrengende personer.

– Vi kommer nå til å følge opp produsenten og importøren for å sikre oss at alle produkter vi mistenker at kan inneholde bakterien, blir stoppet og trukket tilbake, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet.

Dersom noen har disse produktene liggende, bør de ikke brukes, sier han.

Folkehelseinstituttet har bedt helseforetakene oppbevare produktene for eventuell videreundersøkelse.

– Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immunforsvar, men bakterien kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar. Vi anbefaler uansett ikke at du skal bruke produktet selv om du er frisk og rask, sier Sletta.