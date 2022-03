Fansen vil stoppe Chelsea-salget etter muslimhat

Chelsea-budgiver ble tatt for rasisme mot muslimer. Det har skapt opprør, og nå håper Chelsea-fansen å sette en stopper for at Ricketts-familien blir klubbens nye eier.

Ricketts-familien er blant de sterkeste kandidatene til å kjøpe Chelsea, men det kjøpet ønsker fansen å sette en stopper for og har satt i gang en kampanje i sosiale medier.

Grunnen er at familiens overhode, Joe Ricketts, ble tiltalt for islam-hat for tre år siden, skriver blant annet The Guardian.

Startet kampanje etter muslimhat

Chelsea-fansen startet kampanjen #NoToRicketts, som nå er blitt tagget i over 130.000 twitter-meldinger, etter at det kom fram at Joe Ricketts i 2019 skrev i en e-post at «Muslimer er naturligvis min (vår) fiende på grunn av deres dype motsetninger og partiskhet mot ikke-muslimer».

– Denne familiens formue kommer fra selskapet som Joe Ricketts startet. Selv om de som er involvert denne gangen er hans etterkommere, har familien fortsatt en kobling til disse veldig problematiske uttalelsene som helt naturlig vekker sterke reaksjoner blant Chelseas supportere. Det er heller ikke én enkelt uttalelse, det er flere uttalelser som har vært i det samme sporet, selv om det begynner å bli noen år siden nå, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Hun mener det er positivt at supporterne sier tydelig ifra nå som klubben skal få nye eiere.

– London er en by med veldig mye mangfold. Det er mange muslimer i byen, det er flere muslimske spillere i Chelsea, og det er mange muslimer som heier på Chelsea også utenfor Englands grenser. Det at supporterne da står opp for den delen av Chelsea-familien, mener jeg er bra, sier Finstad Berg og understreker:

– Vi vet at mange muslimer utsettes for hat og hets. Store muslimske fotballstjerner har bidratt til å dempe det, som Mohamed Salah og Sadio Mané i Liverpool. Her kan fotballen på sitt beste bidra til å bekjempe den form for hat og rasisme. Derfor er det bra at supporterne sier ifra.

Chelsea-fansen har gjennom Twitter poengtert at klubben har flere muslimske spillere. Ricketts-familien er på sin side sterk i troen på at budet deres vil gå igjennom.

Svarer på kritikken: – Tar avstand fra hat

Blant dem som har uttrykt forakt mot Ricketts bud på Chelsea, er Paul Canoville som var den første svarte fotballspilleren i Chelseas historie.

– Jeg har sett og hørt nok. Jeg støtter @ChelseaSTrust og sier et stort og klart antirasistisk NEI til Ricketts bud, skriver Canoville på Twitter.

Joe Ricketts beklaget sine kommentarer i 2019, og hans sønn Tom Ricketts distanserte seg fra hans uttalelser og hevder at faren ikke er involvert i klubbene familien eier.

I lys av de siste reaksjonene fra Chelsea-fansen, kom Ricketts-familien onsdag med en uttalelse.

– Vår familie tar avstand fra alle former for hat på det sterkeste. Rasisme og islam-hat har ingen plass i vårt samfunn. (...) Respekt for mangfold og inkludering er sentralt i familiens verdier. Hvis vi vinner med vårt bud på Chelsea, forplikter vi oss til å aktivt fremme disse verdiene for klubben og fansen, heter det i uttalelsen.

Finstad Berg beskriver situasjonen som en veldig dårlig start for Ricketts-familien dersom de ender opp med vinnerbudet.

– Tom Ricketts har prøvd å ta avstand fra dette, har uttalt at de som styrer nå ikke har samme holdninger og at Joe Ricketts ikke er en del av dette Chelsea-budet. Likevel ser det veldig, veldig dårlig ut. De må nok gjøre en ganske stor jobb for å vise at de ikke bare tar avstand fra de uttalelsene for syns skyld, mener TV 2s sportskommentator og utdyper:

– Ricketts-familien er nødt til å være forberedt på en del motstand, og må gjøre en ganske stor jobb for å vise supporterne og spillerne at de ikke står inne for et slikt muslimhat som Joe Ricketts har kommet med tidligere.