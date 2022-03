Russland utestengt fra Mars – kan Elon Musk være redningen?

Elon Musks romselskap Space X seiler opp blant kandidatene til å samarbeide om Mars-prosjekt. Det skjer etter at Russland ble utestengt av ESA på grunn av krigen i Ukraina.

Russland har fått kraftige sanksjoner i fanget, og er i ferd med å isoleres fra verdensøkonomien og det europeiske samfunnet. Men det stopper ikke på jordkloden.

Russland møter også på konsekvenser langt utenfor jordboernes territorium– kanskje så langt utenfor slagmarken i Ukraina man kan komme – i verdensrommet.

Musk på banen?

Nylig gikk ESA (Den europeiske romfartsorganisasjonen) ut med nyheten om at de bryter deres samarbeid med den russiske romorganisasjonen, Roskosmos. De suspenderes på grunn av krigen og påfølgende straffetiltak innført av ESAs medlemsland.

SMART: Eirik Newth synes det er en smart avgjørelse av ESA å utestenge Russland fra deres samarbeidsprosjekt. Foto: Morten Holm/NTB

– Det er ESA som er smarte. Det er en helt nødvendig avgjørelse. Russland har oppført seg upålitelig, sier astrofysiker og rom-ekspert Eirik Newth til TV 2.

Han legger til:

– Det er jo veldig synd, selvfølgelig, men ESA er nok allerede på leting etter nye partnere å samarbeide med.

Newth tror ESA nå ser mot Elon Musk og hans romselskap Space X.

– Jeg antar at de ender opp der. Det finnes ikke så mange andre alternativer.

Hva går de glipp av?

ESA har samarbeidet med russerne om et prosjekt på Mars, ExoMars-programmet. I september 2020 skulle de ha sendt opp sin første rover til planeten, men det ble ikke noe av på grunn av tekniske utfordringer.

Og med et utestengt Russland blir det mest sannsynlig ingen oppskyting i 2024 heller. Roveren skulle brukes til å innhente prøver fra Mars.

ROVER: ESA skulle etter planen sende opp en rover. Foto: M Thiebaut/AP

Hensikten med ExoMars-programmet, er å finne ut om det har eksistert liv på den røde planeten, eller om det til og med fortsatt kan finnes der.

Til nå har det europeisk-russiske samarbeidet sendt opp en romsonde, som går i bane rundt Mars, for å studere ulike gasser.

ESA skal utrede om de skal gå videre med prosjektet alene eller samarbeide med andre partnere. Det vil i så fall gi økte kostnader, skriver BBC.

NASA-alternativ

Space X kan bidra på ett område, sier Christer Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk romsenter.

– Space X er ikke en aktuell kandidat for å bidra til selve ExoMars-programmet, men de kan hjelpe til med oppskyting. Space X samarbeider allerede med ESA om oppskyting av europeiske satelitter.

Han forklarer at Russland har hatt ansvaret for landingsmodulen som skal brukes, mens ESA har ansvar for roveren som skal kjøre rundt på Mars.

Russisk teknologi har imidlertid også blitt brukt på roveren, og europeisk teknologi har blitt brukt på landingsmodulen.

KANDIDAT?: Space X kan være til hjelp for oppskyting, sier Christer Hauglie-Hanssen i Norsk romsenter. Foto: Hannibal Hanschke/AP

Har trukket seg ut før

Hauglie-Hanssen påpeker at Russland har trukket seg vekk fra en del aktivitet allerede før ESA valgte å suspendere landet.

– Helt konkret har Roskosmos trukket seg fra to satelitt-oppskytinger med Sojus-raketten fra Kourou i Fransk Guyana.

Et samarbeid med NASA kan være en mulighet for å erstatte det som var Russlands ansvar i prosjektet. Japan kan også være en mulighet i fremtiden, forteller Hauglie-Hanssen.

– ESA og NASA har hatt et langsiktig samarbeid om en rekke aktivitet.

– Veldig synd

Hauglie-Hanssen er norsk representant i ESAs råd. Etter russernes invasjon av Ukraina har rådet møttes oftere for å håndtere problemstillinger som har dukket opp, forteller han.

USIKKERT: Det er vanskelig å si når en oppskyting kan skje, sier administrerende direktør Christer Hauglie-Hanssen i Norsk romsenter. Foto: Norsk romsenter

– ExoMars-programmet er et svært omfattende prosjekt som har pågått i nesten 20 år.

Han sier den endelige avgjørelsen om å bryte det russiske samarbeidet er i tråd med EUs holdning og sanksjoner, som også Norge har sluttet seg til.

– Dette er en konsekvens av det politiske standpunktet. Nå er det en rekke områder hvor Russland har samarbeidet med ESA hvor arbeidet stopper opp.

Kanskje 2026

Det store spørsmålet er når en Mars-oppskyting kan skje i fremtiden.

– Nå ser det ut til at det blir uaktuelt i 2024, men man vil vurdere hvilke muligheter man har frem mot 2026, sier Hauglie-Hanssen.

Enorme pengesummer har blitt investert i prosjektet. Han synes utfallet er veldig synd.

– Dette påvirker et felles internasjonalt forskningssamarbeid. Det er synd på veldig mange måter.