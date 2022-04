Den kom i 2016, men det var først da den helelektriske varianten dukket opp i 2018 at det virkelig ble sus i serken for Kia Niro her i elbillandet Norge.

Den relativt kompakte crossoveren bød på mye av det mange ville ha. Vi snakker om en litt høyreist bil, men (dessverre) ikke firehjulsdrift, greit med plass, gode ytelser og god rekkevidde.

Alt til en attraktiv pris og ikke minst trygghet i form av markedets beste nybil-garanti på 7 år. Bilen solgte da også godt. Hadde den norske importøren klart å få tak i enda flere biler, ja – da hadde de også solgt flere.

På de årene som har gått siden, har det skjedd mye på elbilfronten. Mange og tøffe konkurrenter har kommet til i dette segmentet og kampen om markedsandeler har hardnet betydelig til.

For å møte disse utfordringene viser Kia nå en helt ny Niro.

Slik ser nye Kia Niro EV ut når teppet er dratt av. Her er det nye og mye tøffere linjer.

Venter i spenning

Begivenheten finner sted på Kias europeiske hovedkvarter i Frankfurt, Tyskland,

Forrige generasjon Niro var kanskje en liten smule sedat og ikke den mest spennende bilen, selv da den var ny. Men siden den gang har det skjedd mye hos Kia.

Fronten har fått langt mer karakter enn forrige generasjon. Legg merke til lys-designet.

Nå står vi altså her, en gjeng norske motorjournalister og tripper små-spent og utålmodige, mens en representant for merket går gjennom de viktigste dataene på de ulike modellene av nye Niro.

Så trekkes duken av bilen. Se her, ja! Dette var noe annet...

Linjene er helt nye, mer moderne og framtidsrettet og langt mer spennende. Blant annet med en front som man ikke kan forholde seg likegyldig til. Det sølvfargede panelet langs siden og på bakskjermen gjør også sitt til at bilen stikker seg ut. Det samme med baklampene. Dette er definitivt annerledes.

Ut over det er den rimelig tro mot det opprinnelige Niro-konseptet. Dette er fortsatt en litt høyreist, romslig og fornuftig bil – for folk flest.

Total forvandling: Denne blir helt ny

Interiøret er pent og moderne med to digitale skjermer. Designet kjenner vi igjen fra EV6-modellen.

Ny innvendig også

Akkurat som det ytre, har også det innvendige fått en solid oppdatering og ser nå langt mer moderne og oppdatert ut. Dashbordet er ganske likt til det vi finner i Kias EV6-modell. Den er slett ikke noen dårlig målestokk.

Vi får prøvesitte og nye Niro er hakket mer romslig enn bilen den erstatter.

Bilen har en liten «frunk», eller bagasjerom foran på 20 liter, til blant annet ladekabler.

Bilen er drøyt 4,4 meter lang, det vil si noen få centimeter lengre enn den utgående. Dessuten er akselavstanden strukket litt. Det gjør godt for den innvendige plassen. Bagasjerommet svelger nå unna 475 liter. Det er 25 liter mer enn før. Bilen har også et lite bagasjerom foran til ladekabler og annet småtteri, på 20 liter.

Som sin forgjenger vil denne også bli tilgjengelig med ulike drivlinjer. Vi snakker om hybrid, ladbar hybrid og en heleklektisk variant. Hvorav de to sistnevnte blir tilgjengelige her i Norge.

I vårt langstrakte elbil-land er det hel klart den heleklektiske varianten som blir bestselgeren. Den vil etter alt å dømme stå for mer enn 80 prosent av salget her hjemme.

Her var Kia veldig tidlig ute med SUV

Også bakfra er nye Niro spenstig. De grå panelene på bakskjermen og siden bidrar også til å gi bilen etterlengtet særpreg.

Fornuftig og moderne

Men om vi begynner med en liten titt på den ladbare hybriden, vil den nå få en 1,6-liters bensinmotor på 105 hestekrefter i tillegg til en batteripakke på 11,1 kWt og en elmotor på 62 kW. Den har en elektrisk rekkevidde på inntil 65 kilometer og vil dermed kunne gjøre unna mye småkjøring på nettopp strøm. Den samlede effekten er på 183 hestekrefter og 0-100 km/t gjøres på 9,6 sekunder.

Bagasjerommet har blitt større og er nå på 475-liter.

Den helelektriske utgaven, som nå heter Niro EV, har et batteri på 64,8 kWt, effekten er som tidligere på 150 kW / 204 hestekrefter. Strømforbruket er oppgitt til 15,7 kWt per 100 km, og rekkevidden til 463 kilometer. Sprinten fra 0 - 100 km/t gjøres unna på 7,8 sekunder.

Den har også lov til å trekke en tilhenger på 750 kilo, mens den ladbare kan trekke 1.300 kilo på kroken. Ei heller denne gangen kommer Niro med firehjulsdrift.

Bilen virker både fornuftig og moderne. Vi har ikke fått kjøre den, bare tittet og sett, men på papiret og i teorien er den litt bedre på alt. Det er jo slik det skal være på en nye modell. Dermed er det grunn til å tro at Niro-suksessen i Norge vi fortsette.

Prisene og leveringstidspunkt på nye Niro er enda ikke kjent. Kia vil komme tilbake med mer informasjon om dette rett etter påske.

