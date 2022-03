Elbilen Leaf har vært en stor opptur for Nissan i Norge i over ti år. Den den kom, var Leaf den første fullverdige, elektriske bilen på markedet. Andre generasjon fulgte opp dette og holder fortsatt koken, selv om den ikke er noen ny modell lenger.

Nissan var altså tidlig ute, men de har tatt seg god tid med å følge opp denne suksessen. Nå skjer det imidlertid: Til sommeren kommer den elektriske SUV-en Ariya til Norge.

Den går inn i et marked som er ganske så forskjellig fra det Leaf møtte i starten. En rekke konkurrenter har kommet med elektriske SUV-er og kampen om kundene er tøff.

Rekkevidde på 403 kilometer

Ariya lanseres med to batteripakker og drift på forhjul eller alle fire. Startprisen er på 399.6500 kroner med batteripakken på 63 kWt. Og nå har Nissan akkurat gått ut med en god nyhet for de som vurderer denne.

Vi i Broom har akkurat vært med på et arrangement for pressen i Madrid. Her avslørte Nissan for første gang offisiell rekkevidde for modellen.

I forkant gikk de ut med et estimat her på 360 kilometer. Nå er det klart at det var for pessimistisk. Rekkevidden er nemlig offisielt målt til 403 kilometer.

Det styrker Ariya i konkurransen med mange andre SUV-er/crosssovere med tohjulstrekk. Dem begynner det også å bli mange av.

Her står Nissan Ariya på et pressearrangement i Madrid denne uken. Nissan gjør seg nå klar til lansering av den etterlengtede modellen.

Største bagasjerom

Til så vidt under 400.000 kroner får du innstegsmodellen Advance. Blant standardutstyret her er ProPILOT med Navi-link, 360-graders kamera med person- og syklistgjenkjenning, køkjøringsassistent, elektrisk justerbare forseter, elektrisk bakluke og e-Pedal, det siste muligggjør en-pedals-kjøring.

Med lengde på 4,6 meter, plasserer Ariya seg i samme klasse som biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E og Volvo XC40 – for å nevne noen.

De som velger Ariya med forhjulsdrift, kan glede seg over at denne utgaven får det største bagasjerommet. Rundt 460 liter, kontra drøyt 400 liter med 4x4. Dessuten blir den godkjent for tilhenger på inntil 1.500 kilo og kan ha taklast på 75 kilo.

Ariya er en SUV/crossover, med lengde på 4,6 meter går den rett inn i familiebil-klassen.

Sveipe mellom skjermene

Bagasjerommet har dobbel bunn. Her kan du fjerne øverste del, og få et dypere rom. Nedslått gir det 40/60-delte bagajserommet helt flatt gulv. Ariya her ikke noe bagasjerom foran (frunk), slik som en del andre elbiler har.

Kia har gått for to like store skjermer, herfra styres mange funksjoner

Innvendig opplever vi bilen som både lys og rommelig. Materialvalgene er et solid skritt opp i forhold til det vi tradisjonelt har vært vant til fra Nissan. Det er mange fine løsninger her, samtidig som det også ser bra ut.

Der mange konkurrenter nå går for en diger skjerm i midtkonsollen, tenker Nissan litt annerledes. Her er det i stedet to 12,3-tommers skjermer side-om-side.

Herfra styres de aller fleste funksjonene. Fører kan også velge hva som skal vises hvor, her kan du sveipe mellom skjermene, akkurat som på en smarttelefon.

Pressearrangementet i Madrid inkluderte kjøring av Ariya på bane, det skal du få lese mer om her på Broom om ikke lenge.

Kommer i juni/juli

Integrerte, såkalte haptiske knapper, dukker opp i panelet under skjermen i midten når du starter bilen. Dette er en stilig løsning, som gjør at du ikke må inn på skjermene for alle funksjoner.

De første eksemplarene av Ariya kommer altså til Norge i sommer, nærmere bestemt i månedsskiftet juni/juli. Det er nettopp utgaven med forhjulsdrift som er først ute. Vil du ha 4x4? Da må du vente til høsten.

PS: I tillegg til batteripakke på 63 kWt kommer Ariya også med et batteri på 87 kWt. Rekkvidden her er ikke helt klar ennå, men blir estimert til inntil 500 kilometer med forhjusdrift og rundt 460 kilometer for de som velger bilen med 4x4.

