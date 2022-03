Oberstløytnant: Slik kan Ukraina forsvare Kyiv

Av de 150.000 russiske soldatene som ble satt inn i invasjonen, anslår Pentagon at cirka 10 prosent har blitt drept eller skadd i kampene.

Pentagon sier til The New York Times at de russiske tapstallene er høye, og at de kan ha nådd et kritisk nivå.

Ifølge Palle Ydstebø, oberstløytnant og seksjonsleder krigsskolen, kan Ukraina nå ha en fordel ettersom Russlands offensiv ser ut til å kulminere og de russiske styrkene må gå over i et forsvar.

– Overgangen fra en offensiv til et forsvar tar litt tid. Det ser det ut som at Ukraina utnytter, spesielt i hovedstaden Kyiv, sier Ydstebø til TV 2.

Oberstløytnat Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han er ekspert på krigen i Ukraina. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere store Ukrainske byer er under beleiring, og russerne forsøker å omringe Kyiv, som er et av de viktigste målene for russerne i kampen om Ukraina.

Både president Zelenskyj og andre ukrainske kilder rapporterer om flere motoffensiver som gjennomføres av den ukrainske hæren.

– Det er naturlig at angrepene kommer utenfra Kyiv, fordi det er der truslene er størst, og det er denne byen som er viktig å forsvare.

– Det som gjenstår å se er om dette er en av flere lokale motangrep som Ukraina har gjort hele veien, eller om det er en del av en større operasjon for å prøve og knekke en del av styrkene som står nærmest kyiv, sier Ydstebø.

Oberstløytnanten mener Ukraina har store muligheter til å forsvare den strategisk viktige byen og at tiden kan se ut til å være på Ukrainsk side.

– De har sine beste styrker i Kyiv. Både gode bakkestyrker og mye luftvern. Sistnevnte gjør det spesielt vanskelig for Russland å angripe byen med fly, noe som gjør at Ukraina også klarer å forsvarer regjeringen og presidenten selv.

Slik ser det ut i Kyiv etter angrepet

Ydstebø påpeker at ett grep er spesielt viktig om Ukraina skal klare å opprettholde motstanden mot Russland, slik de har klart til nå.

– Ukrainas største utfordring er å holde ut og hindre Russland i å forsterke. Så lenge Ukraina klarer å operere mot Russlands forsyningslinje og skape store forsyningsproblemer vil nok ikke Russland klare å bygge opp en tilstrekkelig kampkraft.

Da Russland invaderte Ukraina hadde man trodd at de skulle ta over Kyiv i løpet av dager, ifølge Ydstebø. Men slik ble det ikke.

– De fleste tror fortsatt det er et spørsmål om når Russland tar over hovedstaden, ikke om . Det er vanskelig å si hvordan det utspiller seg, men jeg vil absolutt si at Ukraina nå har tiden på sin side.