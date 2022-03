Ukrainsk motoffensiv rundt Kyiv

Flere store Ukrainske byer er under beleiring, og russerne forsøker å omringe Kyiv. Både presidenten og andre ukrainske kilder rapporterer om motoffensiver som gjennomføres av den ukrainske hæren. Ved å geolokalisere videoer og visuelt materiale, kan en del av informasjonen fra ukrainske kilder underbygges:

Hindrer beleiring av Kyiv

Nær Kyiv, nord og vest for hovedstaden, slo ukrainske styrker tilbake mot russiske styrker flere ganger, skriver CNN. Videoer, som de har geolokalisert til byen Makariv vest for Kyiv, viser ukrainske styrker som heiser flagget over byen. Tidlig tirsdag uttalte de væpnede styrkene på sosiale medier at de hadde tatt tilbake kontrolllen over Makariv.

Nord for Kyiv skal russiske styrker også ha blitt slått tilbake. En video geolokalisert av CNN viser ukrainske soldater i byen Moschun, omtrent 35 km nord for hovedstaden. En ukrainsk dronevideo geolokalisert til samme område, og tidfestet til denne helgen, viste en russisk tanks som ble ødelagt i samme området.

Satelittbildet som er tatt 22. mars viser Irpin-elvas oversvømmelse sammenlignet med hvordan det så ut den 28. februar. Foto: Maxar Technologies / AFP / NTB-

Flom i Irpin-elva hindrer russisk fremrykking

Satelittbilder fra mandag viste økende flom fra Irpin-elven. Denne elva er ifølge CNN kritisk for russiske styrker som nærmer seg Kyiv: Hvis de ikke kan krysse den, kan de ikke komme inn i Kyiv fra vest. Det er uklart hvordan demningen langs elva Dnieper begynte å flomme over. Det kan ha vært en taktisk manøver fra ukrainske styrker, eller den kan ganske enkelt ha blitt skadet av missiler i krigføringen.

Forsøker å avskjære forsyninger

20 kilometer nord for Makariv ligger småbyen Borodyanka, som holdes av russiske og Tsjetsjenske styrker. Hvis Ukrainske styrker tar denne byen, vil russiske styrker som har rykket nærmere Kyiv bli avskåret fra forsyninger. Her går slaget frem og tilbake i bølger, skriver CNN. Ukrainerne holder Makariv, og utvider sitt kontrollområde derfra. Flere russiske posisjoner mellom Makariv og Kyiv blir sårbare dersom Borodyanka faller.

En ukrainsk soldat under en øvelse i Kyiv, Ukraina, 22. mars. Foto: STRINGER / Mikhail Palinchak / Reuters / NTB

Kherson og Mykolaiv

En kilde i det amerikanske forsvaret sier at Ukrianerne forsøker å ta tilbake sørdelen av byen Kherson, og at de er på offensiven nordøst for Mykolaiv. Kilden sier til CNN at det er vanskelig å vite om disse bevegelsene er en del av en større operasjon fra ukrainernes side.

Slått tilbake russiske angrep og skutt ned fly

Det ukrainske forsvaret oppgir klokken kvart på fire natt til onsdag at de har drevet tilbake syv russiske angrep, skutt ned seks fly og fem ubemannede droner. Samme kilde oppgir at de har tapt syv tanks, fem droner og seks artillerier. I tillegg oppgir de at de har stanset angrep på Luhansk og Donetsk. Denne informasjonen er ikke bekreftet fra noe uavhengig hold.