Verdensener Ashleigh Barty legger opp som tennisspiller

Den overraskende kunngjøringen kommer mindre enn to måneder etter at hun vant Australian Open på hjemmebane, hennes tredje strake Grand Slam-tittel.

– Dagen i dag er vanskelig og fylt med følelser for meg, da jeg kunngjør at jeg pensjonerer meg fra tennis, sier hun i en følelsesladd video på Instagram.

I den tårefylte videoen, spilt inn sammen med doubles-partner Casey Dellacqua, sier Barty at hun er «takknemlig for alt denne sporten har gitt meg».

Barty har vært rangert som verdens beste i mer enn to år og legger opp etter ha vunnet tre Grand Slam-titler i singletennis: Rolland-Garros i 2019, Wimbledon i 2021 og Australian Open i år.

Hun har dermed vunnet Grand Slam-turneringer på alle tre underlag – hardcourt, crus og gress. Kun Serena Williams har gjort det samme av de aktive på kvinnesiden i dag, skriver TT.

– Takk for at du har vært en utrolig ambassadør for sporten og for kvinner rundt om i verden. Vi kommer til å savne deg så mye, Ash, tvitrer kvinnenes tennisorganisasjon WTA.

Barty la også tennisen på hylla i 2014 for å satse proft på cricket, men gjorde comeback to år senere.

Hun sier at tennisen har oppfylt «alle drømmene mine og mer, men jeg vet at tida nå er inne for å ta et steg til siden og jage andre drømmer og til å legge ned racketen».