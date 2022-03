Widerøe-fly kjørte seg fast i snøen – flyplassen stengt

Et Widerøe-fly med 37 passasjerer om bord kjørte seg fast i snøen på Honningsvåg lufthavn tirsdag. Flyplassen er stengt som følge av hendelsen.

Widerøes WF968 hadde fløyet fra Alta til Vadsø tidligere tirsdag før det gikk via Båtsfjord og Mehamn og landet i Nordkapp.

Men da flyet skulle videre til Hammerfest og Tromsø, fikk det problemer, skriver iFinnmark.

Da de holdt på å takse på Honningsvåg lufthavn, havnet flyet, med 37 passasjerer om bord, i grøfta og satte seg fast i snøen.

Nesehjul i løs snø

– Tilsynelatende har Widerøe-piloten feilnavigert litt og havnet med nesehjulet i løs snø og satt seg fast, sier lufthavnsjef Ronny Andersen ved Honningsvåg lufthavn til iFinnmark.

Widerøe mener selv at hendelsen var forholdvis udramatisk.

– Det som har skjedd er at på Honningsvåg lufthavn er te to taksebaner. De ligger ganske tett så er det markeringslys på hver side av banene. Piloten hadde feildirigert og lagt seg på midten og havnet utenfor, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til TV 2.

Hun sier at flyet hadde lav fart og at det ikke var noe dramatikk da flyet kjørte ut.

Stengt flyplass

– Men det er mye snø så flyet satt seg godt fast. Vi jobber med å sende teknikker til stedet for å dra opp flyet på taksebanen igjen, sier Brandvoll.

Flyplassen er stengt som følge av slik flyet står nå.

– Flyet, som skulle videre til Hammerfest og Tromsø, ble kansellert. Passasjerene er sendt videre med buss til Hammerfest, sier kommunikasjonsdirektøren.

Stengingen av lufthavnen fører også til at et fly senere tirsdag kveld ikke kommer ned og må fly over.

Saken oppdateres!