Huitfeldt besøker Israel og Palestina

Dette melder utenriksdepartementet i en pressemelding tirsdag kveld.

– Selv om mye av verdens oppmerksomhet nå er rettet mot den grusomme krigen i Ukraina, vil jeg vise at Norge fortsatt ønsker å ha et sterkt engasjement for å bringe partene til forhandlingsbordet og løse konflikten mellom israelere og palestinere, sier Huitfeldt.

Besøket er Anniken Huitfeldts første besøk til Israel og Palestina etter at hun tiltrådte som utenriksminister.

På israelsk side vil hun møte utenriksminister Yair Lapid og kontakter som jobber for fred med palestinerne.

Hun vil også besøke det offisielle minnestedet for de jødiske ofrene fra Holocaust, Yad Vashem.

På palestinsk side vil utenriksministeren møte statsminister Mohammed Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara.