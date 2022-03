Det kan allerede være for sent å få sydd ut bunaden til 17. mai

Det er under to måneder til 17. mai. Er du blant dem som må få sydd ut bunaden, kan det hende du heller må finne deg et annet antrekk til nasjonaldagen.

– Mange bunader kan ikke bli ferdigstilt med mindre du har det rette stoffet, sier Marianne Lambersøy til NRK.

Hun driver Embla bunader i Stavanger, og der er det spesielt travle dager akkurat nå.



Det kan tyde på at to år uten skikkelig 17. mai-feiring har bidratt til at flere har behov for en litt videre stakk.

– Nå har alt eksplodert. Vi får mange telefoner hver dag fra de som har hatt bunaden i skapet i to år. Absolutt alle som er i bransjen, jobber for harde livet, seier Lambersøy.