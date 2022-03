Fjerner vergemålet til tidligere barnestjerne

Det kommer frem i en kjennelse fra retten, ifølge NBC News.

Avtalen skal ha full støtte fra Bynes sine foreldre, skriver TV-kanalen.

Amanda Bynes, som nå har blitt 35 år, har vært under vergemål siden 2013, etter det hun selv beskrev som en mørk periode i sitt liv.

Gradvis prosess

Bynes sin far har hatt ansvaret for den økonomiske delen, mens 35-åringens mor har hatt ansvaret for sin datters helse og personlige liv.

Foreldrene til Bynes sin advokat Tamar Arminak sier at fjerningen av vergemålet har vært en gradvis prosess, for å sørge for at alle parter er komfortable med avgjørelsen.

Moren sier at hun nå gleder seg til datterens neste epoke i livet.

– Hun kunne ikke vært mer stolt over det Amanda har oppnådd gjennom disse vanskelige årene. Både mor og datter gleder seg nå til å gjenskape et forhold som ikke inkluderer dette vergemålet, sier Arminak ifølge NBC News.

Takket for støtten

For noen uker siden gjorde Bynes comeback på sosiale medier.

«Hva skjer, Instagram? Amanda Bynes her. Saken min skal opp for retten om to uker. Jeg vil derfor bare takke dere for all kjærlighet og støtte. Peace out», sa Bynes i en video ifølge E! News.

Den nå 35 år gamle kvinnen slo for alvor gjennom som skuespiller på 2000-tallet. Hun er mest kjent for rollene sine i «She's the man», «Easy A» og «Alt en jente kan ønske seg».