Charlotte Kalla legger opp

Det svenske mesterskapet (SM) i Piteå, som foregår nå, blir hennes siste konkurranser.

– SM-rennene kommer til å bli mine siste som eliteskiløper, sier Kalla i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet.

Der hylles hun som en av landets mest populære og fremgangsrike idrettsutøvere gjennom tidende.

34-åringen har tatt ni OL-medaljer, hvor av tre gull. I VM er det blitt 13 medaljer, også der tre gull. I tillegg har hun vunnet Tour de Ski sammenlagt én gang.

SUPERDUELL: Charlotte Kalla ga Marit Bjørgen tøff motstand gjennom hennes karriere. Foto: Ned Alley

Skistjernen forteller at hun har vært i tenkeboksen den siste måneden.

– Nysgjerrigheten på livet utenfor toppidretten veier tyngre enn det en videre satsing innebærer, sier hun i pressemeldingen.

– Det jeg kommer til å savne aller mest er kicket å være i form, fortsetter hun.

Johaug: – Forbilde

Therese Johaug hyller sin tidligere rival.

– Charlotte og jeg har masse gode felles minner og opplevelser, og blitt gode venner. Vil bare si tusen takk for en fantastisk reise sammen, i med- og motgang har vi vært der for hverandre. Hun har vært et stort forbilde for meg, skriver Johaug i en kommentar til TV 2, via sin manager Jørn Ernst.

Meldingene strømmer inn til Kalla i sosiale medier.

– Å være på samme lag som deg er en av drømmene som har gått i oppfyllelse. Takk for alt jeg har fått dele med deg, skriver Frida Karlsson.

GULLAG: Charlotte Kallas siste VM-medalje er gullet fra stafetten i Seefeld i 2019. Stina Nilsson (til høyre) er blitt skiskytter, mens Ebba Andersson og Frida Karlsson vil være blant dem som kniver om førsteplassen i fraværet av Therese Johaug. Foto: LISI NIESNER

– En av de største

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad hyller den svenske legenden.

– Charlotte Kalla er en av de virkelige store i moderne langrenn, og hennes fantastiske resultater er det knapt noen svenske idrettsutøvere som matcher, sier han.

– Hun er rett og slett en av de aller største, helt oppe med Svan, Wassberg og Jernberg, mener Skinstad.

Han viser til merittlisten hennes og evnen til å gjøre det best i mesterskap.

– Charlotte Kalla skal ha en stor, stor del av æren for at svensk damelangrenn er der de er i dag, da det er Kalla som viste vei ved å gå rett fra suksess i junior-VM til sammenlagtseier i Tour de Ski og senere OL- og VM-gull. Det finnes vel knapt en svensk dameløper på landslaget nå som ikke har hatt plakater av nettopp Charlotte Kalla på pikerommet, og når hun nå gir seg kan hun gjøre det med visshet om at arven etter Kalla lever videre gjennom Karlsson, Andersson, Sundling, Dahlqvist, Svahn og. co, poengterer Skinstad.