Sex and the city-oppfølger med ny sesong

Oppfølgeren til «Sex and the City» fikk mye kritikk. Til tross for det, blir det en ny sesong.

I fjor fikk vi et gledelig gjensyn med Carrie, Miranda og Charlotte fra den svært populære serien «Sex and the City», som først hadde premiere på 90-tallet.

Serien, som fikk navnet «And Just Like That», ble vist kun på strømmetjenesten HBO Max og bestod i første omgang av ti episoder.

«Var det virkelig nødvendig?»

Selv om serien var etterlengtet for mange, fikk den hard medfart av kritikerne.

– And Just like That gir kanskje den hardbarkede fansen de svarene filmene ikke ga. Men jeg klarer ikke slutte tenke: «Var dette virkelig nødvendig», skrev New York Times sin anmelder James Poniewozik.

Tirsdag ble det imidlertid klart at det blir en sesong to. Det skriver Deadline.

– Jeg gleder meg til å fortelle flere historier om disse vibrerende og modige karakterene, spilt av disse mektige og fantastiske skuespillerne. «And Just like That, er sexlivet vårt tilbake», sier seriens produsent Michael Patrick King i en uttalelse.

Klippet ut hovedrolle

I tillegg til hard medfart fra kritikerne, støtte produsentene på problemer da en av seriens hovedkarakterer, Chris Noth, ble beskyldt for seksuelle overgrep av en rekke kvinner.

Noth har avvist alle anklager, men serieskaperne valgte å gjøre flere endringer i serien som følger av de de alvorlige anklagene.

Blant annet var det meningen at Noth skulle dukke opp igjen i sesongens siste episode, men dette skjedde likevel ikke.

Det er ikke kjent når sesong 2 vil ha premiere.