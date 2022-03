Norsk juvel på samme liste som gigatalentene

– Det er jævlig kult å være på en sånn liste når du ser de andre navnene som er der. Det er bare motivasjon til å fortsette, sier 17-åringen til TV 2.

Hvert år kårer det anerkjente fotballnettstedet Goal verdens 50 største talenter.

Der er Schjelderup plassert på en 29. plass. Bak ham på listen er flere unggutter som allerede har fått mye oppmerksomhet.

Endrick, 49. plass (15 år). Brasiliansk vidunderbarn som kobles til klubber som Barcelona og Real Madrid.

Shola Shoretire, 44. plass (18 år). Ble tidenes yngste til å spille i en europeisk turnering for Manchester United i fjor.

Kaide Gordon, 40. plass (17 år). Har både startet kamper og scoret et vakkert mål i engelsk cup for Liverpool denne sesongen.

Alejandro Balde, 35. plass (18 år). Har fire ligakamper for Barcelona denne sesongen.

Kriteriet for å være med er at man er født etter 1. januar 2003. Listen lages av journalister fra 37 forskjellige land, samt et ekspertpanel.

OVERGANG: Andreas Schjelderup forlot Bodø/Glimt uten å ha spilt en førstelagskamp. Nå spiller han fast for danske Nordsjælland. Foto: ©Per Kjærbye / BILDBYRÅN

Følger Arsenal- og PSG-juveler

Om Schjelderup skriver de at norske fans håper at midtbanespilleren kan følge i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaards fotspor.

– Hva slags inspirasjon er de for deg?

– De har satt Norge på kartet. At de er norske, gir inspirasjon til både meg og unge talenter i Norge. Det viser at selv om man er fra et så lite land som Norge, er det mulig å gjøre syke ting der ute i verden, svarer Schjelderup til TV 2.

På plassene foran seg har han Charlie Patino (18) og Xavi Simons (18). Patino spiller for Arsenal, har så vidt fått sjansen i cupene og blitt trukket frem av Martin Ødegaard som en av de største talentene på klubbens akademi.

CELEBERT SELSKAP: Xavi Simons (til venstre) har fått spille side om side med Marco Verratti og Kylian Mbappé noen ganger denne sesongen. Foto: BENOIT TESSIER

Simons spiller for PSG og fikk i februar starte ligakampen mot Rennes.

Listen toppes av talenter som allerede har markert seg for noen av Europas største klubber.

Goals talentkåring 1. Jude Bellingham, Borussia Dortmund (18 år) 2. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen (18 år) 3. Gavi, Barcelona (17 år) 4. Jamal Musiala, Bayern München (19 år) 5. Harvey Elliott, Liverpool (18 år)

Schjelderup spiller på sin side fast i den danske superligaen for Nordsjælland. I høst ble han belønnet for sine prestasjoner med ny kontrakt og draktnummer sju. Lokalavisen har beskrevet ham som et megatalent.

Stjernesammenligning

Goal skriver følgende:

– Sammenligningene er blitt trukket med Eden Hazard og Jack Grealish, selv om Schjelderup selv har lyst til å etterligne Andrés Iniesta mens han fortsetter å utvikle seg i den danske ligaen.

Stjerneskuddet synes ikke det er så aller verst å bli sammenlignet med stjerneduoen.

– Det er veldig kult det også. Det er to spillere jeg har sett en del videoer av. Mest Hazard da han var på sitt beste i Chelsea, forteller den offensive midtbanespilleren.

SUPERSTJERNE: Eden Hazard var blant Premier Leagues beste spillere i en årrekke før han ble solgt til Real Madrid for rundt en milliard kroner. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Stor oppmerksomhet

Schjelderup dro fra Bodø/Glimt til Danmark sommeren 2020. Siden er det blitt seks mål og fire målgivende pasninger på 36 kamper for førstelaget til Nordsjælland.

– Du fikk ekstremt mye oppmerksomhet på denne tiden av året i fjor da du fikk gjennombruddet for Nordsjælland. Hvordan har utviklingen vært siden?

– Klubben min har kommet i en hard periode i ligaen (tredje sist i det ordinære seriespillet). Jeg har ikke fått muligheten til å gjøre det jeg pleide å gjøre. Det har gått litt nedover for klubben, og ikke like godt for min del. Når laget ikke funker, er det veldig vanskelig å utmerke seg som enkeltspiller.

– Hvordan opplevde du hysteriet rundt deg i fjor nå som du ser tilbake på det?

– Det var ganske mye på en gang. Jeg rakk ikke å ta det innover meg. Når jeg ser på det i ettertid, var det ganske mye, men jeg følte jeg taklet det ganske bra.

Schjelderup har spilt to kamper for U21-landslaget. Hans danske lag har hatt en vanskelig sesong.

– Vi har vært i en ganske dårlig periode nå. Det er på tide at jeg hjelper laget, og at laget tar seg sammen og gjør det bra de siste kampene så vi ender så høyt opp på tabellen som mulig, slår Schjelderup fast.