– Vil ikke ha jobben fordi jeg er kvinne

Hun ble vraket fra landslaget i 2015. Sju år etter kan 32-årige Marthe Kristoffersen bli trener for kvinnelandslaget i langrenn. Stadig flere nevner henne som en svært god kandidat til jobben. Kristoffersen har de siste årene vært trener for et regionlag med base på Lillehammer.

– Jeg tar det som en kompliment, det er stas å høre at jeg er aktuell for jobben, at jeg er ønsket. Og jeg har god kontakt med flere av dem som ønsker en slik løsning. Og de vet jo hva jeg står for og blir litt tryggere på at noen tror på deg.

Blir brysk

Kristoffersen avfeier bryskt når vi nevner at det kanskje er på høy tid å få inn en kvinne som landslagstrener i langrenn. Det er 54 år siden Ingrid Wigernæs ga seg.

– Den som skal ha en slik jobb må være den best kvalifiserte. I mine øyne spiller det ingen rolle om det er en kvinne eller mann. Jeg har ikke tenkt å ta en slik jobb fordi jeg er kvinne!

– Vil du ha jobben som landslagstrener?

– Både ja og nei. Jobben og utfordringen trigger meg, men jeg har jo aldri vært landslagstrener så jeg må nok sette meg inn i dette - hvis det skulle bli aktuelt. Og ikke har jeg lest noen stillingsannonse og heller ingen i Norges Skiforbund har snakket med meg om oppgaven.

Ikke skummelt

– Men hva er det som taler for og mot en slik jobb for deg?

– Jeg tror at de løperne som kommer opp har potensial og at jeg har litt å bidra med. Oppgaven er spennende.

– Og hva taler mot?

– Ja, si det, hehe, jeg har ikke noe godt argument. Jeg ser iallfall ikke på jobben som noe skummelt.

Marthe Kristoffersen følger selvsagt med og vet litt om hva som eventuelt er i vente etter en periode hvor Norge har dominert internasjonalt kvinnelangrenn.

– Nå har vi litt å ta igjen på blant annet svensker og andre som er bedre enn oss. Jeg vet ikke om de trener mer eller trener bedre enn oss, men noe riktig må de ha gjort bra, det viser resultatene. Det er ikke sikkert vi har gjort en dårlig jobb, men kanskje har konkurrentene vært mer sultne enn oss.

Etter Johaug

– Therese Johaug gir seg og ingen vet i dag om Ingvild Flugstad Østberg kommer tilbake, det blir et annerledes landslag?

– Det er jo samtidig en kjempemulighet til å se på hva som kan forbedres, jeg synes ikke vi bare skal se på dette som noe negativt. Norge er godt vant med toppresultater i kvinnelangrenn og selv om noen forsvinner er jeg trygg på at det kommer nye unge sulte løpere. En kan få inntrykk av at situasjonen er helsvart, men det er mange nyanser i denne svartmalingen. Og historien viser at det går litt i bølgedaler med hensyn til toppresultater.

Ga seg tidlig

Marthe Kristoffersen ga seg som aktiv relativt ung og ble trener.

– Jeg syntes det var veldig artig som utøver å prøve ut nye ting, utvikle meg og var kanskje litt for offensiv og gikk på noen smeller og lærte mye. Nå kan jeg bruke denne erfaringen og kunnskapen på unge løpere slik at de kan få ut sitt beste. Nå har jeg som trener for dette region-laget en tipp-topp jobb, det er spennende og kjempeartig. Jeg får muligheten til å forme unge skiløpere. Og dette er en sulten gjeng som er lysten på å utfordre og ta igjen de aller beste.

– Du nevnte smeller, hva sikter du til?

– Jeg var nok ivrig nok, om du skjønner? Jeg presset meg selv for hardt på trening og fikk noen «trøkker». Jeg har lært av mine feil, det er ingen god ide å ha «gassen i bånn» på trening hele tiden.