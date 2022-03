Derfor har Hans Olav Lahlum kastet sjakkvesten

Hvor er det blitt av Hans Olav Lahlums ikoniske, rødsvarte sjakkvest?

Seerne som følger Champions Chess Tour: Charity Cup på TV 2 Sport 2 reagerer på at historiker, forfatter og sjakkekspert Hans Olav Lahlum ikke bruker plagget som har blitt synonymt med sjakksendingene.

Årsaken er krigen i Ukraina.

– Sjakkvesten er russisk. Så lenge Putin og Russland bomber nabolandet Ukraina, synes jeg ikke det er passende å bruke den, sier Lahlum.

IKONISK: I 2014 stilte Hans Olav Lahlum opp i en photoshoot iført sjakkvesten. Her under Norway Chess i 2016, med ekspertkollega Jon Ludvig Hammer. Her som gjest i VGTVs studio i 2014. Hans Olav Lahlum under Norway Chess i 2020. Her under sjakk-OL i Tromsø i 2014.

48-åringen er klar over at sjakkvesten har fått en helt spesiell status hos mange norske sjakkinteresserte.

– Jeg fikk den i gave av en russisk internasjonal mester som var med på en av mine årlige sjakkturneringer på Gaustad for 15 år siden, forteller sjakkeksperten.

Det er uvisst når vesten kommer til å gjøre et comeback.

– Jeg håper det kommer en tid der jeg kommer til å bruke den igjen, men foreløpig ligger den i klesskapet.

Arrangerer turnering uten russere

Lahlum har i hele dette århundret arrangert internasjonale sjakkturneringer på norsk jord. Nå spilles turneringen på Fagernes.

Årets Fagernes International går av stabelen fra 10.- til 17. april. Den høyeste rangerte spilleren i turneringen, ukrainske Igor Kovalenko, så seg nødt til å trekke seg fra turneringen.

– For første gang på disse rundt 30 årene jeg nå har arrangert internasjonale sjakkturneringer, fikk jeg en melding hvor det sto at «jeg er dessverre nødt til å trekke meg, for krigen er ikke over innen den tid», forteller Lahlum i TV 2s sjakkstudio.

Deltakerlisten er imponerende, men ingen russere eller hviterussere stiller.

To russiske spillere var i utgangspunktet invitert, men etter en diskusjon med spillerne ble det bestemt at disse ikke kom til å delta.

Blant deltakerne i øverste gruppe finner man amerikanske Hans Niemann, som har gjort det imponerende godt hittil i Champions Chess Tour: Charity Cup.

Deltar på veldedighetsarrangement

Hans Olav Lahlum kommer til å delta på veldedighetsarrangementet «Sjakk for Ukraina» som starter lørdag 26. mars i Oslo.

Der skal han holde foredrag sammen med russiskprofessor og internasjonal mester Atle Grønn om flyktige sjakkgenier.

Se hele Lahlums forklaring om sjakkvesten her: