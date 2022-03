Frykt for kjemiske angrep i Ukraina – stanser Russlands tilgang til værdata

Tirsdag morgen ble Russland stengt ute fra tilgangen til værdata. Frykten er at dataene kan hjelpe russerne med å forberede kjemisk krigføring, skriver Reuters.

En av verdens største leverandører av værdata stanset samarbeidet med Russland tirsdag morgen. Fra før har flere vær-relaterte byråer begrenset informasjonen de deler med landet etter invasjonen av Ukraina.

– Værdata er nøkkelen

Våpeneksperter Reuters har snakket med hevder dataene, som gir informasjon om vindhastigheter, sollys og nedbør i sanntid, kan være avgjørende for planleggingen av bilogiske eller kjemiske angrep på Ukraina.

– Hvis, hypotetisk sett, du planlegger et angrep hvor du spruter ut en sky av kjemiske eller patogene bakterier, vil du ta hensyn til meteorologiske data for å vite hvilken vei skyen blåser, sier ekspert på biologiske våpen ved Kings College i London, Filippa Lentzos, til Reuters.

– Du vil ikke ha de greiene blåst inn over dine egne styrker, sier hun.

En annen ekspert på kjemiske våpen, Hamish de Bretton-Gordon, sier at værdata er avgjørende ved bruk av kjemiske- og biologiske våpen.

– Å kjenne vindretningen og vindhastigheten i ulike høyder er nøkkelen til å kunne forutse hvor angrepet rammer, sier han.

EUMETSAT er en internasjonal organisasjon med hovedsete i Tyskland. Medlemslandene ble tirsdag morgen enige om en umiddelbar suspendering av russiske brukere, opplyser organisasjonen til Reuters.

USA advarer

Avgjørelsen ble tatt samtidig som USAs president Joe Biden gikk ut med en advarsel om at «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina.

– Han er trengt opp i et hjørne, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin og bemerket at Russland nylig har anklaget USA for å ha lagre med kjemiske og biologiske våpen i Europa.

– De hevder også at Ukraina har biologiske og kjemiske våpen. Det er et klart tegn på at han vurderer å bruke begge, sa Biden om Putin.

Etiske vurderinger

EUMETSAT drives med mål om å ha en åpen og gratis database av værdata, men krigen i Ukraina tvinger organisasjonen til å ta et etisk valg på bakgrunn av hvilke handlinger dataene deres kan være med å legge til rette for.

21 russiske byråer har mottatt slike data, men det er ikke presisert hvilke byråer det er snakk om.

USA og Nato advarer Russland om at et kjemisk eller biologisk angrep vil utløse et kraftfullt svar.

– Putin «vet at det får alvorlige konsekvenser på grunn av et samlet Nato», sa Biden tirsdag morgen, uten å spesifisere hvilke handlinger som i få fall utløses.