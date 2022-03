Svensken ble hetset etter denne spurten

27-åringen kom på fjerdeplass på fellesstarten og kneblet Elvira Öberg i spurten.

For Öberg bød tidelen på konsekvenser.

Hun måtte ha med seg et godt resultat for å sikre seg seieren i fellesstartcupen. At Dorothea Wierer var langt bak, var godt nytt. At Justine Braisaz-Bouchet vant, var dårlig nytt.

Den franske profilen endte to fattige poeng foran Öberg, og snek med seg krystallkulen og om lag 100 000 kroner i premiepenger. Hadde svensken kommet på fjerdeplass, hadde kulen vært hennes, skriver flere svenske medier.

MESTEREN: 25 år gamle Justine Braisaz-Bouchet fikk med seg krystallkulen til Frankrike. Foto: Terje Bendiksby

Brøt sammen

Ifølge Aftonbladet fikk Öberg beskjeden på luften. Da skal den svenske stjernen ha brutt sammen.

I kjølvannet har Persson opplevd hets.

– Det har vært en del ganske stygge meldinger, sier Persson til SVT.

Hun skal ha fått høre at hun valgte feil da hun gikk for å ta fjerdeplassen.

– Det som kanskje føles kjipest, er at folk tror at jeg på noe vis ikke unner Elvira den seieren, noe som absolutt ikke stemmer, avviser den svenske skiskytteren.

Persson trodde at det bare var Dorothea Wierer som kunne true Öbergs sammenlagtseier, og hevder at hun ikke hadde anelse om Braisaz-Bouchet kunne snyte lagvenninnen for triumfen.

– Det er nok lettere når man kan se det fra sofaen og får informasjonen og kan regne på det. Men det er ikke noe vi kan gjøre når vi går, mener hun.

Samlet seg

Öberg skal ha samlet seg en stund senere, da hun snakket med Aftonbladet.

– Jeg visste hvor mange poeng jeg hadde ned til Braisaz-Bouchet i fellesstartcupen. Jeg visste at det var fint om jeg ble nummer fire, og så hadde jeg ikke så god kontroll på om jeg ble nummer fem, sa Öberg til den svenske avisen.

UNG STJERNE: Elvira Öberg fikk med seg trofeet for beste utøver under 25 år etter verdenscupavslutningen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Hva tenkte du da Linn spurtet forbi deg?

– Akkurat der og da var jeg kanskje ikke kjempeglad. Det ble kanskje en liten miss, men samtidig har jeg ingen grunn til å være sur på Linn. Det er en individuell idrett og vi holder på med, og jeg kan ikke forvente at hun ikke skal gå med alt hun har, svarte 23-åringen.

Selv om hun gikk glipp av seieren i fellesstartcupen, ble det en lukrativ sesong for den svenske stjernen. Hun gikk inn rundt 1,8 millioner kroner i premiepenger, ifølge SVT.