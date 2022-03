9. mars hadde Volkswagen ID.Buzz verdenspremiere. Her i Norge hadde den norske importøren samlet presse og andre interessenter til premierefest. Der var også representanter fra fabrikken – og to før-produksjonseksemplarer av den nye elbilen.

De to ble avduket like etter at bilen var offisiell. Her snakker vi ett eksemplar av flerbruksbilen ID.Buzz – og ett av varebilversjonen som heter ID.Buzz Cargo.

– Vi var ett av bare fire-fem markeder som fikk fysiske biler til premieren. Det sier mye om hvor viktig fabrikken anser det norske markedet for å være, sier Lars Joakim Hanssen som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

På Norgesturne

Bilene ble fraktet på lukket lastebil fra fabrikken i Tyskland. Men de ble ikke sendt tilbake med en gang etter premieren:

Lars Joakim Hanssen er kommunkasjonssjef for Volkswagen og Volkswagen nyttekjøretøy i Norge.

– Nei, vi var så heldige å få beholde de to noen uker til. Nå er de på en ekte Norgesturne, rundt om til en rekke av forhandlerne våre. Det har skjedd med biltransport, ingen får lov til å kjøre dem ennå, sier Hanssen.

Her har alle de som står på reservasjonslisten til varebilen Cargo blitt invitert, i tillegg til mange andre som er nysgjerrige på personbilutgaven.

Volkswagen melder om stor interesse for bilene rundt hos forhandlerne. Flere tusen har nå fått sett nærmere på dem.

Aktuell som taxi

– Interessen har vært skyhøy. Forhandlerne har delt inn i tidssloter, for at flest mulig skal kunne få se nøyere på bilene og sitte i dem. Flere tusen har vært innom og stemningen har vært høy underveis, forteller Lars Joakim Hanssen som selv har fulgt med bilene hos et par av forhandlerne.

– Det er tydelig at mange har et forhold til den klassiske hippiebussen, og synes det er morsomt at det er med så mye fra den, over til den nye. Mange av dem jeg har pratet med har også vært positivt overrasket over plassen. Vi merker blant annet stor interesse fra taxibransjen, der mange nok har savnet en elbil som dette, sier Hanssen.

Norgesturnéen avsluttes for øvrig i Fredrikstad kommende helg, så går de to ID.Buzzene på lastebil tilbake til Tyskland.

VW ID.Buzz debuterte offisielt tidligere i mars, de første bilene kommer til Norge i høst.

4,71 meter lang

Salget av bilen starter i mai. Da skal også priser og endelig, offisiell rekkevidde være klar. De første kundebilene er ventet til Norge til høsten.

VW starter med den «korte» utgaven. Her snakker vi lengde på 4,71 meter, både for person- og varebil. Med det er Buzz på lengde med mange stasjonsvogner og SUV-er i familiebilklassen.

Men den er en god del høyere enn disse, noe som gir til dels mye større innvendig plass.

De to ID.Buzz-eksemplarene fraktes rundt i landet i lukkede biler. Snart bærer det tilbake til Tyskland.

4x4 kommer senere

Batteripakken er på netto 77 kWt. Det er samme størrelse som vi blant annet kjenner fra dagens VW ID.4. Senere vil det komme minst en utgave med større batteri og dermed lengre rekkevidde. Bilen kan ta imot inntil 170 kW ved hurtiglading.

Elmotoren ( det er bare én i starten), yter 204 hestekrefter og 310 Nm. Kreftene fordeles til bakhjulene, 4x4 er ikke tilgjengelig før senere.

