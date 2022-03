«Farmen»-par avslører kjønnet på sitt andre barn

Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud, kjent fra Farmen, venter sitt andre barn på under et år. Nå røper de kommende tobarnsforeldrene kjønnet i et innlegg på Instagram.

Fra før har Garvik og Sleperud sønnen Max, som kom til verden i fjor høst.

– Vi er overveldet av all responsen og synes selvfølgelig det er kjempehyggelig! Det ble plutselig veldig ekte når vi sa det høyt. Vi gleder oss masse og ser frem til en veldig spennende tid fremover, sa de da.

Hektisk tid i vente

I innlegget hvor kjønnet blir avslørt, spør Garvik følgerne sine om tips til navn.

– Vi har nemlig vært på ultralyd, og i magen gjemmer det seg en tilsynelatende frisk liten gutt, skriver Garvik.

– Vi er super spent på å møte han og tror Max kommer til å elske og ha en jevngammel lillebror.

Da paret offentliggjorde at de venter barn nummer to, sa de til God Kveld Norge at tiden fremover blir hektisk.

– Men Max er en perfekt førstegangsbaby, nesten litt sånn baby for dummies. Han er så rolig og snill, så vi er spente på hvordan neste blir.

Forventet at det kom til å ta litt tid

Sleperud sa også at de er veldig heldige som har muligheten til å bli gravid igjen så raskt. Denne gangen er det nemlig Garvik som bærer frem barnet.

– Jeg hadde jo aldri klart å gå gravid igjen bare fem måneder etter første kom, så det er jo en stor positiv del med å være to jenter som får barn sammen, sier Sleperud.

Paret forteller at de ble gravid gjennom prøverørsbefruktning begge gangene. Den første gangen tok det rundt ti måneder å bli gravid, så de forventet at det nok en gang kom til å litt tid.

– Men denne gangen satt det jaggu på første forsøk, så nå blir det kun ti måneder mellom hver fødsel.