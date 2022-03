Tidsdrama i fjerde dag av Charity Cup

Du kan se neste dag av Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play onsdag fra klokken 17:30.

Carlsen lå godt an til kvalifisering i Champions Chess Tour: Charity Cup etter tredje spilledag. Det forandret på ingen måte kampviljen til nordmannen, som spilte for seier i alle dagens partier.

«Stang ut» i tidsdrama

Første parti for dagen ble spilt mot Le Quang Liem med sorte brikker. Vietnameseren hadde imponert stort tidligere i turneringen og lå på førsteplass med 27 poeng av 36 mulige etter tredje dag.

Carlsen har imidlertid hatt taket på Le i tidligere turneringer.

I midtspillet fant vietnameseren et tårnoffer som ga ham gode vinnersjanser, men unøyaktig spill gjorde at Carlsen kunne stabilisere stillingen.

En langtrukket duell endte i et tidsdrama der Carlsen hadde gode sjanser til å vinne. Verdensmesteren fant ikke veien til seier i komplikasjonene og måtte ta til takke med remis i første parti.

Verdensmesterduell

Turneringens 14. parti ble spilt med hvite brikker mot kinesiske Ju Wenjun. Carlsen var favoritt på papiret mot den kvinnelige verdensmesteren og så lenge ut til å ha overtaket.

En aggressiv manøver fra Ju satte nordmannen på prøve, men verdensmesteren fant riktig vei framover og vant uten større problemer.

– Helt genialt, konstaterte Jon Ludvig Hammer om Carlsens vei ut av komplikasjonene.

Kaotisk sisteparti

I tredje og siste parti for dagen hadde Carlsen sorte brikker mot indiske Santosh Gujrathi Vidit. Inderen trengte seier for å ha mulighet til kvalifisere seg til sluttspillet.

En rolig åpning førte til en strategisk duell der ingen av spillerne hadde et overtak. En strategisk avgjørelse av Carlsen gjorde at prosentene gjorde et byks i Vidits favør, men det var ikke klart for ekspertene hvordan inderen skulle utnytte fordelen.

Inderen fortsatte presset, men havnet etter hvert langt bak på klokken. En risikabel avgjørelse fra verdensmesteren gjorde at prosentene gjorde en kjempevending, og plutselig sto nordmannen til tap. Med under to sekunder på klokken greide ikke Vidit å konvertere seieren og var dermed ute av turneringen.



Saken oppdateres!