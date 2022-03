Norske Patrik og kjæresten måtte flykte fra Ukraina: – Vi var de siste som kom oss på toget

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Patrik og kjæresten Dasha satt nesten én uke i bomberom under en barnehage i Kiev, Ukraina. Så bestemte de seg for å prøve å flykte ut av landet med tog – en reise de aldri vil glemme.

Patrik Zakharchenko er født i Norge, men har familie i Ukraina. For rundt et halvt år siden dro han til Kiev for å besøke sin far og brødre. Der fant han kjærligheten, og han valgte derfor å bli lengre enn planlagt.

Før krigen brøt ut, informerte nyhetsmedier om at krigen snart ville komme. Dette trodde ikke Patrik på.

– Det var flere meldinger før den 24. februar at krigen skulle starte. Jeg husker at jeg så på Telegram, som er et sosialt medium hvor en kan lese nyheter, at krigen skulle starte 22. februar eller 23. februar, men dette skjedde ikke.

– Folk på min alder tok ikke advarslene helt på alvor. Det var ingen som trodde det skulle starte en krig, og iallfall ikke i Kiev der jeg var. Jeg tenkte at dersom det blir krig, så var det kanskje i de byene der det har vært før, sier Patrik.

Historien til Patrik ble først omtalt i Hamar Arbeiderblad.

Da krigen brøt ut

Kjæresteparet la seg til å sove natt til 24. februar. Klokken fire på natten blir Patrik vekket av kjæresten som sier: «Nå har krigen startet».

– Jeg husker at jeg står opp og ser at Dasha er nervøs, men jeg tror ikke helt på henne ennå. Jeg går bort til vinduet, åpner Telegram og begynner å bla gjennom nyhetene. Først bare blar jeg uten å åpne noe. Så stopper jeg på en video der Putin snakker og sier at han nå har erklært krig, sier han og fortsetter:

– Samtidig som at jeg ser den meldingen, så hører jeg et sykt smell utenfor, et sånt smell jeg aldri har hørt før. Det var da jeg forsto at: «Dette skjer faktisk, nå er det krig». Da fikk jeg panikk.

Patrik begynner å løpe rundt i huset og forstår ikke helt hva han skal gjøre. De begynner å pakke kofferten før Patrik ringer og vekker sin far og bror for å fortelle dem hva som har skjedd.

– Jeg husker at mens jeg løp rundt i huset, så begynte jeg å planlegge hvordan jeg skulle falle ned hvis vinduene skulle sprekke på grunn av et bombeangrep. Det var helt sykt, fordi det smellet jeg hørte var ganske nært oss.

Satt fast i Kiev

Rundt leiligheten til Patrik og kjæresten er det en stor parkeringsplass. Gjennom vinduet ser de at folk løper til bilene sine og kjører vekk.

– Det var akkurat som en film. Vi har ikke bil, men jeg forstår at vi må komme oss vekk her ifra. Jeg ringer broren min og klarer å overbevise han om at de må evakuere. Broren min har en kjæreste og et barn på fire måneder. Jeg ringer tilbake til han etter 20 minutter for å spørre om de har plass til meg og Dasha. De har ikke plass til begge oss, fordi de har liten bil og de skal ha plass til seg selv, barnet og katten.

– Så broren min dro første dagen og vi satt fast i Kiev. Vi visste ikke hva som skulle skje. Kanskje en bombe treffer huset vårt? Vi vet ikke, sier Patrik.

Patrik og kjæresten kjenner panikken begynner å spre seg på nytt. De tar med seg kofferten de har pakket og løper ut for å se etter et bomberom.

– Vi visste ikke hvor det var bomberom. Ute møtte vi på et par som sa at vi måtte roe oss ned, ikke stresse og at det ikke var noen bomberom her i nærheten. De sa at det beste vi kunne gjøre var å sette oss på badet.

BADEGULVET: Kjæresteparet hadde egentlig planer om å tilbringe natten på baderommet, for å unngå å bli skadet av glassbiter dersom det skulle skje noe gjennom natten. Foto: Privat

Patrik og Dasha tar til seg rådet og stasjonerer seg på badet i leiligheten. Planen deres var egentlig å sove der hele natten, men etter en telefon til Patrik sin venn bestemmer de seg for å dra til han.

– Moren til vennen min eier en barnehage, hvor det var et bomberom i kjelleren. Barnehagen er ikke så langt ifra oss, så vi drar dit istedenfor å sove på baderommet vårt.

Bomberommet

Patrik og kjæresten blir i bomberommet under barnehagen i nesten én uke. Hver dag får Patrik telefoner fra moren i Norge som gråter og ber ham om å komme seg ut av Kiev.

På Telegram får han opp videoer av personer som blir skutt i bilene sine, og han tenker derfor at det er utrygt å dra. Han ringer faren sin og de bestemmer seg for at de skal reise til bestemoren til Patrik, som bor utenfor Kiev.

TAXI: Fra bomberommet bestiller Patrik en taxi som kjører dem til togstasjonen. Foto: Privat

– Pappa sa at vi skulle se an situasjonen til dagen etter. Neste morgen står vi opp og ser at den veien vi skulle kjøre på er helt ødelagt. Da ble jeg veldig redd for å dra ut av byen, og vi valgte å være i bomberommet litt til.

Etter fem dager i bomberommet bestemmer Patrik seg for at de skal dra til togstasjonen for å prøve og flykte.

– Vi tok baggen og kofferten vår og tok første taxien vi kunne. Mens vi kjørte ringte mamma meg og hun begynte å gråte, fordi hun forsto at det var veldig stor risiko bare det reise ut, siden det var i byen og det er skyting.

– Det kan hende vi ikke kommer oss på dette toget

I taxien kjøper de to togbilletter. Når Patrik og Dasha kommer til togstasjonen, ser de at toget de har kjøpt billett til ikke er der.

– Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, så vi går bort til en tabell. Vi prater med en dame og finner ut at det er fire tog som alle går mot grensa, men vi aner ikke hvor de går.

På togstasjonen er det masse folk på perrongen. Det er stor kø og etter lang ventetid begynner et tog å slippe inn mennesker.

– Vi sto i køen og hadde heldigvis en bra plass. Det kommer en dame og åpner dørene, da begynner folk å dytte og prøve å komme seg inn.

Mens dette pågikk, fikk de beskjed om at menn over 18 år ikke får lov til å komme inn på toget.

– Jeg er 20 år, men norsk statsborger, så jeg har egentlig rettigheter til å reise ut av landet. Damen åpner og lukker dørene flere ganger og folk begynner å gråte og skrike at de ikke får puste eller at det er plass til flere på toget. Når dørene har blitt åpnet og lukket for tredje gang, sier jeg til Dasha: «Det kan hende vi ikke kommer inn, men nå vet vi hvordan det fungerer».

TOGSTASJONEN: Togstasjonen er full av mennesker som prøver å flykte fra krigen. Foto: Privat

En mann som jobber der kommer etter hvert bort. Mannen åpner og lukker dørene flere ganger og prøver å få alle barn og kvinner inn på toget. Når mennene prøvde å komme inn, ble de sparket bort. Dette gjorde at Patrik og Dasha ble presset lengre vekk fra toget.

– Plutselig går bombealarmen, som utløser enda mer panikk. Da tenkte jeg at: «Vi må komme oss på dette toget».

Siste gangen mannen åpner døren, presser Patrik seg litt under toget og hopper opp og tar tak i stangen som er ved trappen til toget.

– Jeg får øyenkontakt med mannen som slipper inn folk, og jeg tror ikke han lar meg komme inn. Så jeg ser på han mens jeg holder i kjæresten min og sier at hun er søsteren min, og ber han om å slippe meg inn. Jeg ser at noe i blikket hans endrer seg og jeg skjønner at han lar oss begge komme inn. Da begynner folk å skrike og dytte i oss, siden jeg egentlig ikke skal få lov til å komme inn.

Mens Patrik holder i stangen på toget holder han også i kjæresten sin, som har kofferten deres. Men for å komme seg på toget, må de etterlate denne, som inneholdt deres viktigste eiendeler.

– Jeg sier til Dasha at hun må slippe kofferten, men hun tror ikke helt på meg. Til slutt slipper hun den, vi kommer oss inn og dørene lukker seg rett bak oss. Vi var de siste som kom oss på toget.

Reisen til Norge

Det er først da følelsene kommer for kjæresteparet.

– Jeg tenkte jeg måtte være sterk for Dasha, fordi jeg forsto at hun kom til å begynne å gråte. Jeg forventet ikke at jeg skulle begynne å gråte, men når vi kom oss inn der, så kom tårene.

Med seg på reisen hadde de bare en liten bag med vann og papirer. Toget gikk til grensen til Slovakia, men Patrik og Dasha gikk av i Lviv . Videre tok de en buss til Krakow, og fly hjem til Norge.

– Broren min får ikke lov å reise ut av landet, men han har jo en kjæreste og et barn på fire måneder. Så moren min dro fra Norge til Ukraina for å hente de på grensen for å ta de med hjem til Norge.

Vil satse på spill-karrieren

Etter at Patrik kom seg trygt hjem til Norge, ønsket han å bygge opp igjen sin spillkarriere.

Etter å ha mistet alle sine eiendeler i flukten fra Ukraina, valgte han å ta kontakt med e-sport-ildsjelen, Jonas Stensbak, for å be om hjelp. Nå har Jonas blitt Patrik sin agent.

– Patrik var proffspiller allerede som 16-åring og i 2019 var han den mest tjenende Fortnite-spilleren i Norge. Men nå har jo alt endret seg for han, og det at vi to har møttes tror jeg var skjebnen. Så nå får vi se hvor vi klarer å ta dette, sier Jonas, daglig leder Never Give Up Agency.