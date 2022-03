Nedrykk, skader og sykdom. Slik kan de siste 18 månedene oppsummeres for Sander Berge.

Se Norge-Slovakia på TV 2 og Play fredag fra klokken 17.30!

Grunnet skader og koronasykdom er det 525 dager siden Sander Berge spilte landskamp for Norge.

Sammen med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ble han tidlig nevnt som én av Ståle Solbakkens viktigste spillere i jakten på mesterskap.

Skadene har derimot satt en stopper for samarbeidet. Etter ett år som landslagssjef har Ståle Solbakken fortsatt ikke fått brukt Berge i kamp.

I Berges skadefravær har Solbakken benyttet seg av Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Mathias Normann, Patrick Berg og Kristian Thorstvedt. På spørsmål om hvor Berge kan brukes best svarer Solbakken følgende:

– Det er vanskelig å si. Han har ikke vært med meg og jeg har nesten ikke sett ham i trening. Vi starter med det denne samlingen her, så får vi se hvor det ender, sier Solbakken om hvor han ønsker å bruke Berge.

VIKTIG MANN: Sander Berge er endelig klar til å brukes på landslaget. Foto: Lise Åserud

Etter nedrykket med Sheffield United har Berges hverdag gått fra å møte Manchester City og Liverpool, til å møte Hull og Barnsley.

Han innrømmer at det ikke var planen da han signerte for Sheffield United i januar 2020.

– Jeg har ikke noe mål om å være i Championship. Det var ikke det som var målet da jeg kom til Sheffield United. Målet var å utvikle meg på det høyeste klubbnivået, sier Sander Berge under onsdagens pressekonferanse.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener også at oppholdet på nivå to i England ikke bør vare for lenge.

– Det tror jeg både Sheffield United og han er enig om - at han ikke skal være der på lang sikt. Nå handler det om at han skal få så mange minutter i beina som mulig. Det viktigste er at han holder seg frisk.