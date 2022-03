Ruben tar til tårene og får panikk før Kompani-utfordring

Kjendisene i Kompani Lauritzen fortsetter å pushe grensene sine. Denne uken ble deltakerne testet i den beryktede øvelsen militært baklengsstup, som ble en tøff utfordring for flere av deltakerne.

– Fikk litt panikk

I øvelsen militært baklengsstup måtte aspirantene kontrollere både frykt og reflekser ved å stupe baklengs fra fire meters høyde med kontrollert kropp og armene ned langs siden.

Aspirantene ble delt inn i grupper på tre, og dersom de klarte å stupe baklengs synkront, fikk de tre tilleggspoeng.

BAKLENGSSTUP: Denne uken skulle aspirantene prøve seg i militært baklengsstup. Foto: TV 2/TV 2/ Matti Bernitz

Dette blir en tøff utfordring for Ruben Markussen (27), bedre kjent under artistnavnet Ruben, som tar til tårene og først nekter å gjennomføre øvelsen.

– Jeg har ikke lyst til å gjennomføre denne øvelsen. Jeg vet at jeg ikke kommer til å tørre det, sier han til løytnanten i episoden.

Videre forteller Ruben at han visste at han hadde høydeskrekk før han ble med i Kompani Lauritzen, men at han har innsett at han også er redd for vann.

– Jeg er ikke så glad i vann, og har litt vannskrekk og litt høydeskrekk, så når de to tingene møttes, så fikk jeg litt panikk, forteller Ruben til God kveld Norge.

Angret på at han sa ja

Etter endel motstand og tårer fra Ruben, klarer til slutt løytnanten å overbevise artisten om å prøve.

– Jeg endte opp med å si ja, og jeg merket at etter samtalen var over, så angret jeg med en gang. Da sto jeg og tenkte for meg selv: «Hva er det jeg har sagt ja til?», sier han i episoden.

Nøyaktig hva det var løytnanten sa som gjorde at han ble overbevist om å prøve, husker han ikke.

– Jeg husker bare at jeg ville at samtalen skulle være over, så jeg slapp å tenke på det. Jeg tok henne i hånden og tenkte: «Okei, bare bli ferdig med det», forteller han.

Ruben tror det hadde vært lettere å gi opp, dersom han måtte utføre øvelsen alene og ikke som et lag.

– Jeg tror ikke jeg tenkte så mye, bare det at man skulle jobbe som et lag og at vi fikk mest poeng hvis vi gjorde det samtidig. Så jeg var litt sånn: «Okei, jeg kan ikke ødelegge for de andre. Nå må jeg legge vekk egoet og bare dette bakover», forteller han videre.

OVERVANT FRYKTEN: Etter en peptalt fra løytnanten blir Ruben overbevist om å prøve å overvinne sin egen frykt. Foto: TV 2/ Matti Bernitz

Vil døpe om øvelsen til «Rubenstupet»

Til tross for at Ruben var svært nervøs før stupet og ikke hadde tenkt til å gjennomføre, fikk han det imponerende nok til på første forsøk.

– Jeg husket ingenting da jeg gikk bakover. Det eneste jeg husker er at jeg kom opp av vannet igjen, forteller han til God kveld Norge.

Ruben imponerte ikke bare seg selv da han trosset frykten sin, men også flere av de andre aspirantene.

– Du har telemarksnedslaget og kongsbergknekken, og så tror jeg vi må døpe om det stupet til «Rubenstupet». Det imponerte meg veldig. Det er nok det øyeblikket som står ut for meg denne uken, sier Marius Skjelbæk i episoden.

– Jeg blir jo stolt selv. Jeg trodde ikke jeg kom til å gjøre det. Jeg husker når jeg sto og snakket med løytnanten, så var jeg sånn: «Det her er ikke vits. Jeg er så redd for det, så hvorfor skal jeg gjøre det?», forteller Ruben.

Planlegger ny musikalsk retning

Selv om Kompani Lauritzen er krevende både psykisk og psykisk, har spellemann-vinneren lært mye om seg selv, som han tar med seg videre i livet.

– Jeg føler at jeg lærte og tok med meg at jeg klarer mye mer enn det jeg egentlig tror. Selv om det høres skikkelig klisjé ut, så hender det at jeg kommer på at hvis jeg klarer å jobbe på, så får jeg det til, forteller han.

Etter innspillingen av Kompani Lauritzen, har Ruben vært opptatt med innspilling av nytt album, og avslører at vi fremover kommer til å høre en ny musikalsk side av artisten.

– Nå skal jeg prøve en litt annen retning. Musikken jeg har laget tidligere har vært litt mørk og det har vært mye fokus på mental helse, men nå skal jeg prøve å fokusere litt mer på det positive. Alt flytter seg litt egentlig, men det er fortsatt Ruben, forteller han.

Etter en lang periode med lite konserter og nedstengning av samfunnet, gleder han seg til å endelig kunne reise rundt og spille konserter igjen.

– Jeg begynner å spille neste uke. 31. mars spiller jeg i Tromsø, og 8. april spiller jeg faktisk i Oslo på Sentrum Scene. Det gleder jeg meg skikkelig til, forteller han avslutningsvis.

Se Kompani Lauritzen onsdager og lørdager på TV 2 og TV 2 Play.