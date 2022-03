Mesterlig oppvisning av Hvideberg: tok sammenlagtledelsen i Catalonia rundt

Det ble en ny dag for spurterne på den andre etappen av Catalonia rundt, og Kaden Groves stakk av med etappeseieren foran Phil Bauhaus, men en norsk unggutt stjal rampelyset i Perpinyà: Jonas Iversby Hvideberg syklet seg inn i ledertrøya.

– Det er helt fantastisk! Jeg var usikker på om det skulle gå, men det var bare å «gønne på», sa Hvideberg til TV 2 like etter målgang, før han takket lagkameratene.

Rolvsøy-gutten tilbrakte nesten 15 mil i et tremannsbrudd før han ble hentet inn av hovedfeltet, men en 14.-plass i spurten sørget for at nordmannen leder rittet et sekund foran Michael Matthews.

Jonas Iversby Hvideberg var i perlehumør etter å ha overtatt sammenlagtledelsen Foto: Christine Skarstein Olsen/TV 2

– Det var en lang dag og en hard dag. Jeg var litt redd da feltet tok igjen bruddet på slutten, men jeg ble godt passet på av laget, konstanterte DSM-rytteren.

Sikret seg fire trøyer

Hvideberg startet dagen med både ungdomstrøyen og klatretrøyen. 23-åringen klinket til fra første sekund også på andre etappe, og ble tidlig en del av et tremannsbrudd sammen med Joan Bou og Adrià Moreno. Rolsvøy-gutten sanket med seg poeng på alle de tre kategoriserte stigningene, og med ti poeng totalt beholdt DSM-rytteren klatretrøyen. Ved målgang kunne han også juble for poengtrøyen, ledertrøyen og ungdomstrøyen.



– Det er dritkult, han har virkelig jobbet hardt i brudd i dag, sa Uno X-rytter og landsmann Tobias Halland Johannessen da TV 2 kunne fortelle at Hvideberg ledet sammenlagt.

Hvideberg med ungdomstrøyen, klatretrøyen, poengtrøyen og ledertrøyen etter andre etappe Foto: Christine Skarstein Olsen

– Jeg får ikke gjort så mye mer enn jeg gjør i dag, så jeg er superfornøyd, oppsummerte Hvideberg.

God dag for Uno X

Tobias Halland Johannessen fulgte opp 11.-plassen fra åpningsetappen med å bli nummer syv på den andre etappen og var godt fornøyd med innsatsen til det norske laget:

– Vi havner litt bak i feltet på avslutningen, men hovedmålet var å sitte med den første gruppa inn. Laget jobber bra sammen, vi viser at vi har noe her å gjøre og jeg tror dette kan bli veldig bra, sa Uno X-kapteinen.

Fire ryttere i stygg velt

Seks mil før målgang var flere ryttere involvert i en dramatisk velt. Danske Mattias Jensen måtte ned i grøften for å hente sykkelen, men kom seg kjapt tilbake igjen på setet. Sportsdirektør i Uno-X, Stig Kristiansen, passerte området i sin følgebil like etter velten:

– Det er aldri hyggelig å se folk som sklir ut, men heldigvis ser det ut til å gå greit med dem, sa Kristiansen på telefon med TV 2s kommentator Christian Paasche.