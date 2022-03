Brenner inne med 2,5 millioner kilo miljøfarlig kunstgressavfall

På Øvre Romerike Avfallsstasjon (ØRAS) har det i to og et halvt år ligget rundt 140 trailerlass med gammelt kunstgress og hundrevis av store sekker med gummigranulat og sand.

Til sammen har det miljøfarlige avfallet en vekt på 2500 tonn - altså 2,5 millioner kilo!

Driverne av avfallsmottaket vet knapt hva de skal gjøre med de enorme massene.

– Hadde jeg visst at det endte opp slik det gjorde nå, så hadde jeg ikke gjort det, sier daglig leder Trym Denvik i Øvre Romerike avfallsselskap (ØRAS).

ENORME MENGDER: Trym Denvik ved ØRAS forteller TV 2 at de har liggende rundt 2500 tonn miljøfarlig kunsgressavfall. En blanding bestående av gummi, plast og sand. Foto: Frode Sunde / TV 2

Inngikk samarbeid med omstridt selskap

Det Denvik sikter til begynte høsten 2019.

ØRAS-sjefen kom da i kontakt med det estiske kunstgress-selskapet ASIE.

Et selskap som på den tiden jobbet som underleverandør for flere norske kunstgressleverandører da fotballbaner skulle bytte kunstgress-dekke.

Estlenderne hadde spesialisert seg på å ta av gamle og legge de nye banene. De skulle også ved flere tilfeller ta hånd om og resirkulere det gamle kunstgressavfallet.

I 2019 kunne imidlertid TV 2 i artikkelen «Kunstgressbløffen » avsløre at dette ikke alltid skjedde. I stedet for å resirkulere Bodø/Glimts gamle treningsbane fra Nordlandshallen, fraktet estlenderne dekket ulovlig ut av Norge og videresolgte det på Balkan. Der gikk det fort i oppløsning.

Etter en rekke oppslag ble selskapet ASIE svartelistet av flere norske kunstgress-leverandører.

Likevel valgte ØRAS-sjefen å inngå en avtale med dem.

– Det var en del oppslag rundt det estiske selskapet - hadde du fått med deg det?

– Jeg fikk med meg det etter hvert, ja.

– Hva tenker du nå om at du inngikk en avtale med dem?

– Vi hadde god dialog med det estiske selskapet og planen var at vi høsten 2019 eller vinteren 2020 skulle besøke fabrikkanlegget deres i Estland. De virket seriøse og vi snakket også om planer om et gjenvinningsanlegg her på området, forklarer Denvik.

– MILJØBOMBE: I 2019 omtalte daværende miljøvernminister Ola Elvestuen (Frp) kassert kunstgress som en miljøbombe. Dette bildet er tatt fra ØRAS forrige uke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gikk konkurs

Men slik gikk det aldri.

Umiddelbart etter at partene hadde skrevet en avtale høsten 2019 begynte det estiske selskapet å transportere gammelt kunstgress og tonnevis med granulat til anlegget på Romerike.

Der skulle det først oppbevares, før planen altså var å starte opp et resirkuleringsanlegg.

FORTVILET: Daglig leder Trym Denvik føler seg mer eller mindre lurt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men så kom vinteren og deretter problemer.

– Vi hadde tenkt å starte opp på vårparten, men så kom pandemien, sier Denvik.

Og like etterpå slo det estiske selskapet seg konkurs.

De enorme mengdene kunstgressavfall lot de ligge igjen.

– Har du blitt lurt?

– Både ja og nei, det er enkelt å være etterpåklok. Men alle intensjoner og planer var gode. Skal du og verden gå videre, så må man gjøre feil innimellom også. Ellers så stopper det opp, sier Denvik.

Skal brenne opp og gjenbruke granulat

I to og et halvt år har til sammen tolv kunstgressbaner, tilsvarende 140 lastebillass, ligget i påvente at noe skal skje.

Anleggssjefen har nå sett seg lei av at det tar opp plass, og ønsker å kvitte seg med det.

Men det er lettere sagt enn gjort.

En av de store utfordringene er de enorme mengdene granulat.

GRANULAT: FLere hundre store sekker med granulat ligger delvis nedgravd. Disse blir enten brent eller spredt ut over nye fotballbaner. Foto: Frode Sunde / TV 2

På ØRAS ligger nemlig flere hundre sekker med en blanding av gummigranulat og sand delvis nedgravd.

– Vi har måttet grave det ned for å isolere sekkene. Når de over tid står i solen vil varmen fra sollyset gjøre plasten sprø og de sprekker opp, sier den daglige lederen.

Planen hans nå er å ta opp sekkene og sortere innholdet.

Der sanden er tenkt å gjenbrukes.

STOR JOBB: Granulatet og sanden er blandet må separeres fra hverandre for å kunne gjenbrukes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gummigranulaten er ikke like medgjørlig.

Noe vil muligens bli brukt på nytt på nye fotballbaner, mens mesteparten må brennes.

MILJØFARLIG AVFALL: Gammelt kunstgress og granulat er å regne som miljøfarlig avfall. Foto: Frode Sunde / TV 2

– For det er vel ikke anbefalt å legge hardt, gammelt, granulat på nye baner?

– Nei det er sant. Jeg er ingen fotballekspert, men da er det vel slik at da forsvinner effekten som gummi har. Er det for gammelt og sprøtt så er forbrenning alternativet, sier Jønvik.

Million-regning for kunstgresset

Når det gjelder de store rullene med det grønne kunstgresset har imidlertid ØRAS-sjefen en annen plan.

– Jeg har fått tilbud fra to forskjellige firmaer som kan ta dette. Ett dansk firma og ett i Norge. Og da går vi for en material-gjenvinningsløsning. Det er det vi ser på det som absolutt mest fornuftige.

KUNSTGRESSBANER TIL BESVÆR: 12 kustgressbaner ligger i dag lagret på ØRAS. Deriblant flere fra Oslo kommune. I tillegg ligger det tidligere kunstgresset til Briskeby stadion, hjemmebanen til eliteserielaget HamKam, på avfallsanlegget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men det vil også koste.

Mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

– Jeg har ikke tenkt å ta den regningen. Vil vil derfor gå i dialog med entrepenørene og håpe at vi kommer frem til en løsning, sier han.

Enrepenørene Denvik sikter til er i hovedsak kunstgressleverandørene som opprinnelig fikk jobbene, og som deretter leide inn det estiske selskapet til å utføre selve jobben.

MED INNFYLL: Alle kunstgressbanene på ØRAS er fyllt av granulat og sand. Derfor er de veldig tunge og lite transportable. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da er det heller ikke utenkelig at de opprinnelige baneeierne av de tolv kunstgressene, som i sin tid engasjerte leverandørene, også vil bli kontaktet.

TV 2 vet at Oslo kommune eide fem av banene som ligger på ØRAS.

– Betyr det her at enkelte kommuner kan få en ny regning?

– Det kan skje, men det er mulig de betalte for lite i utgangspunktet. Nå må vi først gå i dialog, men du skal vel ikke se bort i fra at dette kan bli advokatmat, sier Trym Dønvik.