Én måned med krig

Bildene som fylte nyhetssendinger og nettaviser torsdag 24. februar var knapt til å tro.

Røyklagte byer, bygninger i ruiner og vettskremte ukrainere som hadde rømt ned i bomberom.

Vladimir Putin og Russland hadde nettopp gjort det få, om ingen, hadde trodd han faktisk kom til å gjøre.

MÅTTE RØMME: Da rakettangrepene begynte måtte livredde ukrainere rømme ned i byens bomberom. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters / NTB

Tok feil

Nemlig å lansere en fullskala invasjon av et stort, europeisk land.

– Kvelden før regnet jeg fortsatt ikke med at en fullskala invasjon ville starte. Men da jeg våknet til et antall meldinger på morgenkvisten, skjønte jeg jo fort at jeg hadde tatt feil, sier Palle Ydstebø.

TOK FEIL: Oberstløytnat Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Til tross for at Ydstebø tok feil, ble han mer overrasket enn sjokkert.

– Rett og slett fordi jeg ikke trodde Russland ville ta den risikoen. Jeg klarte ikke å se hva de ville tjene på det, i forhold til kostnadene det ville føre med seg.

I SJOKK: En hel verden våknet til uvirkelige meldinger torsdag 24. februar. Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Endret fullstendig mening

Det er en analyse militærrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Per Erik Solli deler.

Foto: SPUTNIK – Jeg måtte fullstendig endre min mening om Putin. Jeg trodde han var en kynisk, men rasjonell og klarttenkende leder. Men han har virkelig vist at han har dårlig dømmekraft, sier Solli til TV 2.

Sverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef. Han mener krigen så langt har vist at russernes opprinnelige plan om et kuppartet overfall i løpet av et par døgn, mislyktes fullstendig.

Sverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De har ikke hatt noen plan for hva de skulle gjøre, dersom dette ikke gikk slik de regnet med. Alt de har gjort etter den tid, bærer preg av å være improvisert, både med tanke på selve operasjonene og logistikken, sier Diesen.

Ukraina-krigen * 21. februar: Russland anerkjenner utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige stater. * 23. februar: Separatislederne i Donetsk og Luhans ber om russisk militærhjelp. * 24. februar: Russland angriper militære mål over hele Ukraina og sender bakkestyrker inn i landet. * Minst 953 sivile er drept så langt * Over 3,6 millioner ukrainere har lagt på flukt Kilder: NTB, FN

Tre svakheter

For selv om Russland på papiret er fullstendig overlegne militært, holder ikke nødvendigvis det, sier generalen.

– Det hjelper ikke å være overlegne og ha det beste utstyret, hvis ikke soldatene ønsker å slåss. Det ser man ved at soldater forlater utstyr som er helt intakt. Det kan bare forklares med sviktede stridsmoral, sier Diesen.

De tre militærekspertene mener de siste fire ukene har avslørt flere svakheter med Russlands krigføring:

De har overvurdert sin egen krigskapasitet

De undervurderte den ukrainske motstanden

De lider av dårlig ledelse, både militært og strategisk

I FLAMMER: En russisk tanks står i flammer etter intense kamper i Kharkiv. Foto: Marienko Andrew / AP

– Tror på sine egne løgner

Ydstebø mener Russlands svakheter er et resultat av flere ting.

– Men det koker ned til at de tror på sine egne løgner. De tror på sin egen propaganda, og har skapt et bilde av at Ukraina er et land som er styrt av narkomane nazister, at de ikke er en selvstendig stat, men en del av Russland, sier oberstløytnanten.

Når slike oppfatninger får lov til å utvikle seg uten motstand, skaper det et massivt ekkokammer, mener Ydstebø.

Et eksempel på det, var Russlands nylige markering åtte år etter annekteringen av Krim. Flere titalls tusen russere tok der imot Putin som en helt:

Foto: SPUTNIK

Ydstebø er krystallklar på at Putin skulle ønske han var på et helt annet sted enn nå, fire uker inn i krigen.

– Akkurat nå skulle Putin ønske at han var på innsettelsen av en ny ukrainsk regjering i Kyiv, som Moskva selv hadde plassert inn, sier han.

– Jeg er overrasket

Oberstløytnanten mener Putin og Russland så for seg et nytt Krim.

– Jeg er overrasket over at de virker å ha vært så ufattelig dårlig forberedt. De så for seg en kjapp tur inn, og så «walkover». Det virker litt uprofesjonelt å ta så lettvint på noe så omfattende som en invasjon av et stort europeisk land, sier han.

Per Erik Solli, Militærrågiver i NUPI Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Både Solli og Ydstebø tror vi står overfor en langvarig krig.

– I og med at Putin ikke er så rasjonell, er det vanskelig å spå hva som er nok for han. Men dette kan ta tid fordi den ukrainske forsvarsviljen er så sterk, og Putin og hans regime er villige til å ofre mange russiske soldater i denne kampen, sier Solli.

I RUINER: Ødeleggelsene i Ukraina er massive. Her fra et rakettangrep i et boligområde utenfor Kyiv. Foto: FADEL SENNA / AFP / NTB

– Selv om tapstallene til russerne er høye nå i forhold til andre konflikter de har vært borte i, tror jeg prestisjen rundt dette er så høy at de ikke kan avslutte dette før de føler at de har vunnet noe.

Putins store bekymring

Men hvilke seire russerne vil si seg fornøyd med, er vanskelig å si, ifølge Ydstebø og Solli.

– De kommer ikke til å vinne politisk kontroll over Ukraina. Da er det vanskelig å konstruere en annen seier. Jeg ser ikke for meg hva det skulle kunne være på grunn av den uforutsigbare ledelsen i Moskva, sier Solli.

Foto: BULENT KILIC

Russerne kan vinne

Men før det eventuelt skjer, tror Diesen vi har mye av det samme i vente i tiden fremover, som det vi har lagt bak oss de siste fire ukene.

– Hvis vi i Vesten forsyner ukrainerne med det de trenger av våpen, ammunisjon og andre nødvendigheter, er den ukrainske hæren i stand til å stanse de russiske styrkene og tvinge dem til en stillstand på bakken, sier han og legger til:

– Utfordringen er imildertid at russerne har evnen og viljen til å legge Ukraina i grus med fly og missiler, uavhengig av situasjonen på bakken. På et tidspunkt kan det bli en så stor prøvelse at russerne vinner på denne måten til slutt, og det er det bare Vesten som kan hindre.

Spørsmål et bare hvordan.

– Det er helt avgjørende også for vår sikkerhet at Russland taper denne krigen. Da kan vi benytte den muligheten Putins egne løgner har skapt, ikke bare for å undergrave kampmoralen i den russiske hæren ytterligere men å destabilisere oppslutningen om Putins regime i befolkningen, sier Diesen.