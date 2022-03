Haaland får nytt draktnummer på landslaget

Erling Braut Haaland er Norges nye nummer ni. Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken overfor TV 2.

Det betyr at Alexander Sørloth, som de siste årene har spilt med nummer ni på ryggen, får nytt tall.

– Bakgrunnen for det er at det er et stort ønske og en stor kommersiell bit i det. Det i kombinasjon gjør at det har blitt noen rokader. Sørloth har frivillig fått et ett-tall foran nieren sin, og så har Erling fått nummer ni.

Med andre ord betyr det at Sørloth fremover skal spille med 19 på drakten.

– Alexander har sett det store bildet. Det er han som har måtte bytte, sier Solbakken.

– Hvor kommer ønsket fra?

– Det kommer fra flere hold. Men det er et stort kommersielt drive bak det også. I forhold til at Erling nå og sannsynligvis i mange år fremover vil være et stort brand. Og at NFF og Erling kan dra nytte av det. Flere har sett meningen med det, og heldigvis har Alexander vist storhet.

– Er dette NFFs idé eller Erling sine folks idé?

– Jeg vet ikke det. Jeg tipper det er et greit ønske for begge sider og det er ingen tvil om at det er en stor kommersiell faktor bak det.

Haaland har tidligere spilt med nummer 23 på landslaget, men har nummer ni i Borussia Dortmund.

NYTT NUMMER: Alexander Sørloth skal spille med nummer 19 fremover. Foto: Lise Åserud

– Stort gjort av Sørloth

– Jeg har ikke fått med meg at det har vært en stor sak. Erling har nieren og det er det, egentlig. Jeg tror ikke det har vært noe problem for noen, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2 under tirsdagens pressekonferanse.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er en selvfølge at Erling Braut Haaland får nummer ni på landslaget.

– Erling må få akkurat det nummeret han vil ha. Dersom han vil ha nummer ni, så får han selvfølgelig det. Det skulle bare mangle. Det tror jeg også Sørloth forstår. Han ser også at det er en stjerne på landslaget som er større enn alle andre.

– Det er stort gjort av Sørloth, som er en oppegående fyr og konkurrent til den plassen. Men også han skjønner at Haaland er NFFs største merkevare og da skal det selvsagt melkes for alt det er verdt.

Stjernespilleren landet mandag i Norge i privatfly og sluttet seg med det til den norske landslagstroppen.

Senere mandag uttalte Ståle Solbakken at de ønsker å skjerme Haaland fra pressen under landslagssamlingen, ettersom spissen i løpet av kort tid skal ta viktige avgjørelser rundt sin fremtid.

