Så mye dyrere kan lånet ditt bli: – Mange vil nok oppleve det som urimelig

Torsdag formiddag skal Norges Bank igjen annonsere hva de gjør med styringsrenten. Det er imidlertid knyttet liten spenning til rentebeslutningen, for ekspertene er samstemte om hva som skal skje.

– Norges Bank vil øke styringsrenten til 0,75 prosent neste uke, slår Nordea Markets fast i et notat.

Dette er også i tråd med hva Norges Bank selv varslet i januar.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Med flere varslede renteøkninger i tiden framover må du være forberedt på at lånet ditt blir mye dyrere. Her kan du finne ut hvor mye dyrere.

Hvorfor er styringsrenten viktig?

Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenten er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenten heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere.

– Mange vil nok oppleve renteøkninger som urimelig med tanke på at mange allerede sliter med å få betalt regningene sine. Strømregningene er høye tross strømstøtte, og sammen med økte priser på drivstoff og mat gjør det at mange har måttet stramme inn pengebruken, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Hun minner samtidig om hvorfor styringsrenten er så lav i utgangspunktet.

– Renten settes ned for å motvirke nedgangstider, og den ble satt historisk lavt som følge av usikkerheten og konsekvensene knyttet til pandemien. Det at renten nå settes opp er i utgangspunktet gode nyheter, sier Tvetenstrand.

Hvor høyt skal renten?

Styringsrenten blir som regel satt opp med 0,25 prosentpoeng av gangen. I desember endret Norges Bank styringsrenten fra 0,25 prosent til 0,5 prosent.

Når det går bedre i økonomien, som nå, må styringsrenten settes opp for å holde prisveksten under kontroll.

– At renten heves vil være til det beste for lommeboka på sikt, sier Tvetenstrand.

Selv om det er et sunnhetstegn for økonomien med høy rente, er det ikke til å komme unna at norske husholdninger med boliglån vil få større utgifter når renten stiger.

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

De siste ukene har analytikere spådd en rekke renteøkninger i 2022 og 2023. Nordea Markets spår at styringsrenten skal justeres opp med 0,25 prosentpoeng åtte ganger, helt til 2,5 prosent.

Boliglånsrentene ligger gjerne rundt 1,5 prosentpoeng over styringsrenten. Dersom Nordea Markets' spådom slår til, innebærer det at folk med en boliglånsrente på to prosent i dag kan få doblet sin rente ved utgangen av 2023.

Hvor mye dyrere blir ditt lån?

Tvetenstrand har regnet på hvor mye dyrere boliglånet vil bli dersom renten heves fire ganger med 0,25 prosentpoeng, altså med ett prosentpoeng til sammen.

Hun har også regnet på hva som skjer med boliglånet dersom Nordea Markets' spådom slår til for fullt, og vi får åtte rentehevinger på til sammen to prosentpoeng.

Har du for eksempel et lån på 4 millioner kroner, og renten stiger med ett prosentpoeng, får du rundt 2600 kroner mer i renteutgifter hver måned.

Under kan du se hvordan endringene slår ut med lån på én, tre eller fem millioner, avhengig av om renten stiger med ett eller to prosentpoeng. Tallene tar hensyn til rentefradrag, og er dermed etter skatt:

Boliglån Renteøkning Ekstrautgift per måned Ekstrautgift i året 1.000.000 1 prosentpoeng 650kr 7 800kr 1.000.000 2 prosentpoeng 1 300kr 15 600kr 3.000.000 1 prosentpoeng 1 950kr 23 400kr 3.000.000 2 prosentpoeng 3 900kr 46 800kr 5.000.000 1 prosentpoeng 3 250kr 39 000kr 5.000.000 2 prosentpoeng 6 500kr 78 000kr

– Disse tallene er et godt bevis på hvorfor du bør regne på hvor mye en renteøkning vil bety for din økonomi, før du tar opp boliglån, sier Tvetenstrand.

Sammenlign bankenes tilbud

Etter at Norges Bank setter opp styringsrenten, er det vanlig at bankene relativt raskt følger etter med å sette opp boliglånsrentene. De har imidlertid seks ukers varslingsplikt før de kan gjøre endringer i din rente.

– Når renten settes opp, kan det være smart å sjekke hva du har i rente på lånet ditt i dag. Da har du et godt utgangspunkt for å sammenligne med andre banker for å se om du kan få bedre rente et annet sted, sier spareøkonom Christine Bentzen i Sbanken.

Du kan sammenligne din boliglånsrente med hva andre banker tilbyr hos Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen.

– Husk å sammenligne effektiv rente, da denne inkluderer gebyrer og andre kostnader du betaler for lånet. Nominell rente sier kun hva selve renten er, og tar ikke høyde for hva lånet koster totalt sett, forklarer Bentzen.

Hun oppfordrer til å bruke anledningen til å gå gjennom utgiftene dine, ettersom det gjør det lettere å planlegge forbruket framover.

– Det kan være lurt å sette av litt ekstra penger til sparing hvis du ser at renteøkningen vil redusere ditt månedlige overskudd betraktelig. Det er også viktig å bygge opp en god buffer på konto, for å dekke uforutsette kostnader som kan komme i tillegg. En grei tommelfingerregel er at bufferen bør tilsvare rundt to månedslønner, sier Bentzen.

Sparing

Endringer i renten påvirker mye, og det kan også påvirke sparingen din. Sparer du i bankkonto, vil du få litt mer igjen for pengene når rentene stiger.

Historisk sett har det lønt seg å heller spare i fond, hvert fall så lenge du sparer langsiktig over flere år. Dersom du investerer i fond og aksjer, er det sjeldent lønnsomt å forsøke å time markedet.

– Prøver du å selge deg ut når du tror markedet skal falle, og kjøpe deg inn når du tror markedet skal stige, vil du i de fleste tilfeller bomme og risikere å gå glipp av avkastning, sier Bentzen.

Spareøkonom Christine Bentzen i Sbanken. Foto: Sbanken

Et alternativ kan derfor være å justere risikoen i sparingen, heller enn å forsøke å time markedet.

I et stigende rentemarked foretrekkes som regel verdiselskaper fremfor vekstselskaper, forklarer Bentzen.

– Vekstselskaper er selskaper som har en forventning om høy inntjening i framtiden. Dette kan typisk være innovative teknologiselskaper. Denne typen selskaper har vært svært populære de siste årene.

Verdiselskaper er solide selskaper som har høy inntjening i dag. Denne typen aksjer kjennetegnes også ved at de har mindre svingninger i verdi enn vekstaksjer.

– De har gjerne en viss størrelse i markedet, og utbetaler gjerne utbytte. Vekstpotensial hos disse selskapene er imidlertid svakere enn for vekstselskaper, sier Bentzen.

Rentefond

For et rentefond kan en renteøkning være negativ dersom fondet har høy renterisiko framfor kredittrisiko.

– Renterisiko vil si at fondet har en lang rentebinding på investeringene sine. Dette kan sammenlignes med å binde boliglånsrenten langt fram i tid. Dersom renten i markedet stiger, vil fondet kunne gå glipp av en avkastning som fondet kunne fått dersom investeringene ikke hadde vært bundet langt fram i tid, sier Bentzen.

Dersom fondet tar kredittrisiko, heller enn renterisiko, vil avkastningen påvirkes mest av hvorvidt selskapene klarer å overholde sine låneforpliktelser.

– I et stigende rentemarked, kan det derfor være gunstig å investere i rentefond med kort rentebinding, framfor lang. Kort rentebinding vil si mellom 3-12 måneder, sier Bentzen.

Det er ikke lett å vite hvilke type rentepapirer eller selskaper fondet ditt investerer i, men dette kan du finne ut.

– Alle fond har et informasjonsark som heter «nøkkelinformasjon». Her vil du kunne lese mer om hvordan fondet investerer. Dersom du fortsatt skulle være usikker, kan du kontakte banken hvor du kjøpte fondet.