Filmekspert tror denne filmen slår Norges Oscar-håp

Natt til mandag norsk tid er det duket for den gjeve Oscar-utdelingen, der den norske filmen «Verdens verste menneske» er nominert til to av prisene - «Beste originalmanus» og «Beste internasjonale film».

Filmekspert Einar Aarvig forteller at det norske bidraget møter stor konkurranse i utdelingen, og trekker særlig frem en av de nominerte som Norges største konkurrent.

– «Drive my car» er en farlig konkurrent og storfavoritt, mener Aarvig.

Fire nominasjoner

Den japanske filmen konkurrerer mot «Verdens verste menneske» i kategorien «Beste internasjonale film». «Drive my car» har fått mye skryt og har allerede stukket av med flere priser under blant annet filmfestivalen i Cannes og BAFTA Awards.

Den handler om en anerkjent skuespiller og regissør som må takle konas plutselige død.

Filmen er nominert i fire sjangere under årets Oscar-utdeling, blant annet «Beste film».

– «Parasitt» vant i 2020 både «Beste internasjonale film» og «Beste film», det er jo fare for at denne vil gjøre det samme, sier Aarvig.

– Helt vilt

I tillegg til å være nominert i kategorien «Beste internasjonale film» er «Verdens verste menneske» nominert i kategorien «Beste orginalmanus». Dette er første gang Norge er nominert i denne kategorien.

– Det er helt vilt om Norge vinner beste manus, men jeg syns ikke «Verdens verste menneske» er noe manusmessig dårligere enn de andre nominerte, sier Aarvig.

Han mener det er «Licorice Pizza» og «Don't Look Up» som er de største konkurrentene i denne kategorien.

Førstnevnte er en romantisk drama med Alana Haim og Cooper Hoffman i hovedrollene. Også større navn som Bradley Cooper, Sean Penn og Maya Rudolph er å se i filmen.

«Don't Look Up» er en katastrofe-komedie full av store navn som Meryl Streep, Leonardo Dicaprio og Jenifer Lawrence.

– «Licorice Pizza» og «Verdens verste menneske» er kanskje litt gærne i forhold til flere av de andre filmene, sier Aarvig og legger til at den norske filmen er nyskapende til å være romantisk komedie.

Aarvig mener likevel at denne prisen kan bli et plaster på såret for den filmen som ikke vinner «Beste film», og at dette kan gå utover «Verdens verste menneske» sine sjanser.

Natt til mandag kan du følge Oscar-utdelingen direkte sammen med God kveld Norge på tv2.no