Nyt været mens du kan – til helgen blir det storm

Mens Sør-Norge har levd godt med sol og vårtemperaturer den siste uken, har Kong Vinter behold et fast grep over Nord-Norge. Det vil fortsette også denne uken, om værmeldingen holder mål.

– Det er fortsatt Sør- og Østlandet som får minst nedbør og mest sol. De får nesten ikke nedbør de neste dagene, men til helgen blir det storm der også, sier vakthavende meteorolog Beate Tveita i StormGeo til TV 2.

VÅRSTEMNING: Flere har kjent på vårstemningen de siste dagene med mye sol og varmere temperaturer. Foto: Susanne Ellen Dahlstrøm / Storm.no

Likevel understreker hun at finværet vil fortsette neste uke, og folk trenger ikke pakke vekk solbrillene helt enda.

– Neste uke kan det bli mye fint vær, og kanskje også i større deler av landet, men det ser ut til å bli kaldere, sier meteorologen.

De siste dagene har det vært mellom 10 og 14 grader i hovedstaden og deler av Østlandet, men dette vil ikke vare lenge.

– Det blir betydelig lavere temperaturer, også på dagtid, og det blir neppe over 5-6 grader i Osloområdet fra tirsdag neste uke, sier hun og legger til:

– Det blir kaldt, men fint!

SOL: Det har vært solfylt og fint i Oslo de siste dagene. Selv med vind til helgen, blir oppholdsværet værende. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vinterstormer

For våren er her ikke for å bli, i hvert fall ikke helt enda, og på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge vil uka by på vinterlig vær og temperaturer.

– Vinden øker og det blir kuling fra onsdagen, både i Vestland fylke og nordover mot Trøndelag. Det er ikke sikkert det kommer mye nedbør, men det kan dryppe litt, sier Tveita, og fortsetter:

– Samtidig blir det masse vær i Troms og Finnmark og Nordland. Det er meldt spesielt mye regn i Nordland, og det vil øke faren for skred og flom.

VIND: Store deler av landet får en del vind til helgen. I Nordland må folk belage seg på mye nedbør. Foto: Gunnar Strand / Storm.no

I Troms og Finnmark vil det føre til snøbyger, mens det i Nordland og deler av Trøndelag betyr at det er på tide å finne fram paraplyen.

Helgen byr også på storm over hele landet, med kuling og kraftig lavtrykk.

– Lavtrykket vil gi mye vær til hele landet denne helgen. Det blir snø i nord og regn på Vestlandet, mens Østlandet for det meste slipper unna med kraftige vindkast.

Nordland får stiv kuling, og meteorologen oppfordrer folk i regionen til å sjekke at deres eiendeler utendørs er godt festet før fredagens uvær.

– Været blir mer urolig, og det kan være greit å sjekke ting og tang man har ute. En del plasser skal det blåse godt, sier hun.

Gladnyhet for Nord-Norge

Men selv om Nord-Norge bærer bunten av det dårlige været, lover meteorologen at også nordlendingene vil kunne se fram til lengre perioder med sol inn i neste uke.

– Neste uke blir det ikke så hakkende galt i Nord-Norge heller, og de kan glede seg til perioder med sol, sier Tveita.

GLADNYHET: Neste uke får også Nord-Norge lengre perioder med sol, ifølge meteorologen. Her fra Lofoten i Nordland. Foto: Steve Nilsen / Storm.no

Store deler av landet får synkende temperaturer, men det er fortsatt gode sjanser for sol, og på Vestlandet og lenger nord vil de gode snøforholdene fortsette.

– Snøen som kommer i nord og i fjellene i vest de neste dagene blir nok liggende, sier meteorologen.

– Det er gode nyheter for folk som gleder seg til skiføre, spesielt når vi nærmer oss påsken.

Skiførere oppfordres til å sjekke værmeldingen før de legger ut på tur, da snøskredfaren fremdeles er stor flere steder i landet.