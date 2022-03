Evakuering fra industriområde etter brann: – Situasjonen er uavklart

Saken oppdateres.

Like etter klokken 10 tirsdag meldte Sør-Øst politidistrikt om en ulmebrann i Rafnes industripark.

Politiet sa innledningsvis til TV 2 at det det dreide seg om en ulmebrann og det var god kontroll på stedet.

– Industrivernet på stedet opplyser at de har kontroll. Det er sendt ytterligere brannressurser til stedet, slik at vi kan få oversikt, sa operasjonsleder Erik Gunnerød like etter klokken 10.

Brannen skulle så vise seg å bli langt mer krevende er først anslått.

Masseevakuering

– Rett før klokken ti ble det meldt om brann i en fabrikk. Den hendelsen har eskalert og har et større potensiale, sier innsatsleder Ståle Fuglaas til TV 2.

Fabrikken er stengt og politiet har evakuert 1200 arbeidere fra stedet.

– Det eneste personell som jobber på stedet nå er innsatspersonell fra brannvesenet. Et større oppbud fra politi og helse er på stedet for ivareta de i innsats, sier Fuglaas.

I 13-tiden melder TA at det ikke skal være farlige gasser på avveie. Ingen er personer er savnet. Brannen er imidlertid særlig krevende å slukke.

– Slukkearbeidet er vanskelig på grunn av eksplosjonene. Dette kan bli en langvarig prosess, sier Fuglaas til avisen.

Det er ikke fare for bebyggelse utenfor gjerdet.

– Arbeiderne på stedet er sendt hjem da de ikke får jobbet grunnet situasjonen. Brannmannskapet er på stedet og jobbet for fullt. Situasjonen er fremdeles uavklart, men per nå er det ikke fare for bebyggelse rundt, sier Gunnerød til TV 2 cirka klokken 13.30.

Slukkearbeidet på stedet er vanskelig på grunn av eksplosjoner. Foto: Theo Aasland Valen

To brannfolk skadd

Rafnes industripark driver produksjon av etylen og propylen.

Brannen har oppstått etter at et stoff i en tank har reagert med luft. I 12.30-tiden meldte politiet om flere utblåsninger på stedet.

– Det har vært flere utblåsninger i tanken siden vi først meldte at vi hadde kontroll på brannen, sier Gunnerød.

To av brannmennene fikk brannskader og helsehjelp på stedet.

– Disse brannskadene fikk de da de åpnet tanken. Skadene skal ikke være livstruende, sier operasjonslederen.