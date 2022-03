Frivillige forsvarer byen fra bakholdsangrep

«Ordene hennes gjør meg kald», skriver ukrainske Aleksandra Marchenko fra byen Dnipro. På oppdrag for TV 2 skriver hun dagbok fra et liv i krig.

22. mars 2022

«Vi er forberedt»: Hvordan frivillige forsvarer oss fra bakholdsangrep.

Siden jeg var 15, har jeg kun gått tilbake til min gamle skole for å avlegge stemme ved president- og parlamentsvalg. Da ble bygningene omgjort til et senter for å uttrykke sin politiske vilje, og samtidig en portal for tidsreiser.

Klemmer med lærere som hadde blitt flere tiår eldre, lukten fra rundstykkene, småpraten med tidligere klassekamerater som man ellers aldri treffer på. Vi hadde sivil modenhet. Jeg følte meg ung og bekymringsløs da jeg gikk tilbake til skolen. Disse oppmøtene fikk meg til å føle hvor langt jeg hadde kommet i livet, og hvor mye som har forandret seg.

SKOLE: Skolen har blitt en frivillighetssentral. Foto: Aleksandra Marchenko

I disse krigsdager har skolen min blitt til en frivillighetssentral. Jeg åpner dørene som jeg åpnet klokken 08.00 hver dag som barn og ser Larisa som sorterer donerte klær og mat. Hun er mor til en av elevene på skolen. «Jeg er bare en aktiv mor, og vi bestemte oss for å organisere hjelpen her på skolen siden det er et tett befolket område», sier hun til meg.

PÅ PLASS: Larisa står i rommet som er laget til for barn. Foto: Aleksandra Marchenko

Folk tar med pasta, frokostblandinger, smør og hermetikk, og frivillige fra skolen tar maten med til en restaurant som lager varme måltider og sender det videre til barn i flyktningleire eller til soldatene. Sanitærprodukter, varme sokker, undertøy til soldatene og klær til flyktninger i alle aldre, sengetøy og varme tepper blir også sortert og lagt i ulike bunker til noen trenger det.

DONASJONER: Store mengder klær og mat skal sorteres og fordeles av de frivillige. Foto: Aleksandra Marchenko

«Folk er ofte veldig glade for å kunne hjelpe, og vi tar imot uansett hva de tar med seg. Det hjelper dem også med å føle seg bedre psykisk», sier Larisa. Telefonen hennes ringer hele tiden mens vi snakker sammen. De frivillige har kontakt gjennom diverse meldegrupper og driver seg selv. Når et behov oppstår, sender noen en melding online, så blir det koordinert en overføring eller bytte av donasjonene mellom bydeler og byer.

Lyuda var tidligere basketballtrener på skolen. Nå står hun side og side med sine naboer for å hjelpe til med donerte produkter. «Jeg kjøpte det jeg kunne», sier hun og holder opp en boks. Barna hennes har reist utenlands, mens hun har blitt i Dnipro sammen med ektemannen.

GODE NABOER: Her er Lyuda i rød jakke sammen med naboene sine. Foto: Aleksandra Marchenko

Hun forklarer slektningene på andre siden av grensen hva som egentlig skjer i Ukraina. «Slekninger av mannen min i Hviterussland tror ikke det er krig her» – Lyuda forstår ikke hvordan det er mulig. «Vi ringte dem i går, og det ble en skandale. Det virker som om de ikke forstår noen ting.»

Jeg går ned til ett av rommene i første etasje og ser Tanya. En regnskapsmedarbeider og frivillig med en historie. I 2016 dro hun til fronten i Donbas for å underholde foreldreløse barn på barnehjem. «Vi dro til Toretsk (I Donetsk fylke), og landsbyene som lå to, tre kilometer fra fronten, og organiserte underholdning for dem i ferien», minnes hun.

KLARE: Korridoren på skolen er klar for å motta flyktninger. Foto: Aleksandra Marchenko

Sammen med Larisa passer Tanya på at det ikke kommer bakholdsangrep i en av bydelene i Dnipro. «Dette landet kan ikke bli beseiret», sier Tanya, og jeg spør om hun kan forklare.

«På grunn av familien, for landet vårt. Vi er ikke bare klare for å legge oss ned foran tanksen, men også for å kutte fiendens strupe med en kniv», sier hun fryktløst.

«Jeg er mor til to barn, jeg har kniv og en kølle. Hvis noen truer oss, kommer jeg ikke til å ta hensyn til om det er en ung eller gammel person. Jeg dreper og fortsetter». Ordene hennes gjør meg kald.

Larisa viser meg et rom som er tilpasset barn. Folk har bidratt med tepper, godterier og leker. Langs korridorene ser jeg klasserom omgjort til soverom med kamputstyr for voksne. «Vi er forberedt», sier den frivillige med varm og betryggende stemme.

Aleksandra Marchenko fra byen Dnipro. På oppdrag for TV 2 skriver hun dagbok fra et liv i krig. Foto: Aleksandra Marchenko

Frivillige jobber rundt i Ukraina dag og natt. De gir all mulig hjelp til flyktninger, soldater, sykehus og hjelper til med evakuering fra rammede områder. Mens jeg skriver dette, finner jeg ikke noe statistikk på hvor mange mennesker som driver frivillighetsaktiviteter i Ukraina nå. Basert på min egen facebookfeed, er annenhver person involvert.

Når mine internasjonale venner spør meg om det er president Zelenskyj som motiverer folk til å kjempe så fryktløst for landet sitt, svarer jeg: Nei. Det er omvendt.