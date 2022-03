Kaotisk i parkeringshusene: – En ny normal

Tidlig i februar ble kravet om hjemmekontor opphevet, og folk kunne i større grad vende tilbake til kontoret.

Det har satt sitt preg på kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, der omsetningen av billettsalget har steget kraftig.

ØKNING: Det er fortsatt færre enn normalt som tar kollektivtransport, men tallet har økt etter gjenåpningen. Foto: Ruter

– De siste ukene har vi hatt rundt 85 prosent av omsetningen vi hadde for tilsvarende periode i 2019, forteller pressevakt i Ruter, Knut-Martin Løken.

Til sammenlikning var omsetningen på 60 prosent ved starten av 2022.

– Salget av 30-dagersbilletten har økt noe mer enn enkeltbilletten, som betyr at vi er hakket nærmere gammel normal, sier Løken, og legger til:

– Og det er vi veldig glade for, for alle billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet.

Færre tar tog

Men til tross for økningen, gjenstår fortsatt omtrent 15 prosent før kollektivtrafikken i Oslo er tilbake der den var i 2019. For togtrafikken gjenstår nærmere 20 prosent.

Kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz, sier de ser endringer i folks reisemønster før og etter pandemitiltakene.

– Det er fortsatt færre som reiser. Det er nok flere som velger bilen eller har hjemmekontor, eller så er det en kombinasjon, sier Scholz.

FÆRRE REISENDE: En av fem som tok toget til jobb før pandemien har nå funnet andre løsninger. Foto: Vy

Hun tror imidlertid det kan bli flere togreisende av flere årsaker. Blant annet på grunn av høyere rente og drivstoffpriser, men også fordi flere ønsker å dra på kontoret igjen.

Også en ny løsning for billettpriser som gir rabatt på enkeltbilletter, håper Scholz at skal få flere tilbake til togene, selv om det inntil videre er flere som velger bilen til jobb.

Flere velger bil

EN NY NORMAL: Daglig leder i Bergen parkering, Trond Birkeland, tror de fulle parkeringshusene er en ny normal. Foto: Erik Teige / TV 2

I Bygarasjen, et treetasjers parkeringshus i Bergen sentrum med 2205 parkeringsplasser, har kampen om plassene tilspisset seg de siste ukene.

– Nå er det bra trykk her, etter gjenåpningen i februar. Vi merker absolutt at folk er tilbake i en mer normal hverdag, sier daglig leder i Bergen parkering, Trond Birkeland.

Han sier pågangen likner den som var før pandemien, men utelukker ikke at det er flere som tar bilen nå – selv om flere fortsatt også er på hjemmekontor.

– Det kan være at det er enda høyere nå, som gjør at det blir enda litt fullere, sier han.

– IKKE BRISTEPUNKT: Parkeringssjefen mener situasjonen fortsatt ikke er kaotisk. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Men til tross for at parkeringshusene er fulle, avviser parkeringssjefen at det er snakk om et bristepunkt.

– Vi har ikke nådd bristepunktet. Jeg skjønner at enkelte opplever det som frustrerende når det er fullt. Men vi har ikke nådd et bristepunkt, sier Birkeland.

Han mener de fulle parkeringshusene er noe man må belage seg på også fremover, og peker på at pandemien kan ha endret folks reisevaner i hverdagen.

NY NORMAL: Slik vil det fortsette å være også fremover, tror daglig leder i Bergen parkering. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Vi snakker om en ny normal. Folk jobber mer hjemme, og da kan det godt være at man vil unngå å kjøpe månedskort på bussen, og heller bruke bilen de dagene man skal på kontoret, sier han.

Trenger flere reisende

Skyss-direktør Målfrid Vik Sønstabø sier de på enkelte områder nå er tilbake der de var i 2019 – men at også de merker at flere enn før velger å ta bilen inn til byen.

– Vi trenger at flere reiser kollektivt, slik at det ikke blir køkork og kaos. Og så trenger vi å få tilbake de som reiste med oss før, sier Sønstabø.

TRENGER FLERE: Skyss-direktøren ønsker flere reisende, og oppfordrer folk til å velge buss og bybane over bil. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Direktøren utelukker ikke at mer fleksible billettløsninger kan bli et alternativ for å lokke flere til å reise kollektivt og heller la bilen stå.

– Det er en mulighet, ja. Absolutt. Vi skal jo være med å skape mulighetene for en god region og en god by å leve i. Da må vi utnytte alle mulighetene og få de som kan reise med oss til å reise med oss, sier hun.

Sønstabø er tydelig på at de ønsker flere tilbake til kollektivtrafikken, og at Skyss har et klart mål fremover:

– Vi må få flere til å reise med oss.