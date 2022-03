Små vrakdelene ligger spredt over store områder

Både politiet, redningstjenesten og frivillige fra Røde Kors i Beiarn har vært inne på havaristedet Gråtådalen i Beiarn kommune hvor et amerikansk luftfartøy havarerte sist fredag.

De beskriver et område hvor det ligger mye og små vrakdeler spredt over et stort område. Ulykken som har gjort sterkt inntrykk på mange som har deltatt i redningsarbeidet.

– Det er en ulykke vi alle skulle ha vært foruten og når det først skjer så er et flykrasj verre enn andre ulykker. Dette har gjort inntrykk på svært mange, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt.

PREGET: – mange av de som deltok i arbeidet er preget etter ulykken, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland Foto: Robin Jensen, TV 2

Fire amerikanske soldater omkom i ulykken.

Har gjort inntrykk

– Dette har berørt et lite lokalsamfunn og vi beklager på det sterkeste at dette har gått galt. Vi er vant til at Forsvaret øver i krevende terreng her i Beiarn, sier Ole Petter Nybakk som er rådmann i Beiarn kommune.



– Beiarn kommune har holdt kirken åpen og folk har fått kommet hit for å kunne tenne lys, sier Nybakk.

Også for det norske Forsvaret har ulykken gjort inntrykk, og mandag denne uken ble de fire omkomne hedret med ett minutts stillhet inne på basen i Bodø hvor de bodde.

– Når slike ting skjer så påvirker det oss alle sammen og derfor var det riktig at vi hadde en samling for å hedre våre fire kollegaer som mistet liver på fredag, sier Rolf Follestad, sjef for Luftforsvaret.

Nei til publisering

Forsvaret har bidratt med støtte og kompetanse.

– Dette preger alle sammen og vi bruker tid på å prate om det. Vi har tilbud US Marines Corps. alle den hjelpen vi kan, og vi føler at vi har et tett og godt forhold og at vi er i stand til å i vare ta dem opp i alt dette. Vi tilbød hjelp med å få ut de omkomne med verdighet og det er viktig. Samtidig har det vært viktig å vise medmenneskelighet og medfølelse, sier Follestad.

FIRE OMKOM: Et redningshelikopter fra Forsvaret hentet ut de omkomne fra ulykkesstedet. Foto: Scanpix

Både Forsvaret og politiet sitter på bildematerialer fra ulykkesstedet og som de ønsker å dele med media, men US Marine Corps har så langt sagt nei til at det skal publiseres bilder fra området der vraket ligger.

De som har vært inne på havaristedet og som tv2.no har snakket med, beskriver at det ligger små vrakdeler over et stort område som er 300 meter langt og omtrent 150 meter bredt.

Kraftig sammenstøt

Både etterforskningen og oppryddingen vil ta lang tid.

– Det er et fly som bærer preg av et hardt sammenstøt med bakken. Det er et stort område der flydelene ligger, og det er svært krevende å komme seg inn. Det er både rasfare og et svært ulendt terreng. Det er et vanskelig ulykkessted å håndtere, sier Kløkstad.

Det var sist fredag at et amerikansk luftfartøy av typen V-22B Osprey var ute på et treningsoppdrag i forbindelse med den norske vinterøvelsen Cold Response.

Flyet tilhørte U.S. Marine Corps og hadde tilhold ved Bodø Flystasjon. Om bord var et mannskap på fire.

OSPREY: Det var et fly av denne typen som havarert og der fire personer omkom. Foto: Robin Jensen, TV 2

Fartøyet var på vei nordover til Bodø da ulykken skjedde i Gråtådalen i Beiarn, sør for Bodø. Hovedredningssentralen satte i gang et søk- og redningsoppdrag og ved 01.30-tiden natt til lørdag kom politiet frem til havaristen. De kunne raskt slå fast at de fire hadde omkommet.

En ære å bidra

– Vi var fem personer fra Beiarn Røde kors som rykket ut på snøskuter, og det har vært en ære og en selvfølgelighet at vi skulle tilby våre tjenester, forteller Ørjan Kristensen som er leder i Beiarn Røde Kors.

DÅRLIG VÆR: Det var svært krevende forhold i fjellet der fartøyet hadde styrtet. Foto: Ørjan Kristensen, Beiarn Røde Kors

Forholdene i fjellet var svært krevende,

– Vi gjorde de vi kunne for å komme frem til havaristen den kvelden, sier Kristensen.

– Vi ønsker nå å vise vår respekt ovenfor de omkomne og deres pårørende. Vi har sagt at vi kan bistå amerikanerne når de ønsker å ta seg inn i fjellet, forteller han.

På grunn av svært dårlig vær i området ble de fire omkomne først hentet ut fra ulykkesstedet av et Sea King helikopter sist søndag, to døgn etter ulykken.

Det amerikanske forsvaret jobber nå med å få fraktet de avdøde fra Bodø og tilbake til USA. Samtidig planlegger man for å hente vrakrestene ut fra Beiarn.

VERDIGHET: – Det vil bli en verdig overføring av de omkomne fra Norge til USA, sier Timothy Irish, kaptein og kommunikasjonsdirektør i US Marine Corps. Foto: Robin Jensen, TV 2

– I de kommende dagene og ukene skal vi jobbe med en verdig overføring av marinesoldatene og vi vil jobbe med å hente ut flyvraket. Det viktige er at vi har en sterk allianse og vi er så takknemlige for alt Norge har gjort, sier Timothy Irish, kaptein og kommunikasjonsdirektør i US Marine Corps.

– Hvilken oppfølging får de pårørende i USA?

– Vel, først kan jeg si at familiene til de berørte har mottatt støtte og nødhjelp fra det amerikanske forsvaret. Flere enhetsressurser som prester og rådgivningstjenester er tilgjengelig for de, sier Irish.

USA vil overta etterforskningen

Så langt har det vært norsk politi som har ledet etterforskningen av havariet.

– Nå jobber vi sammen med amerikanske myndigheter om hvem det er som skal ha ansvaret for den videre etterforskningen, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt.

FORTSETTER ØVELSEN: Inne på Bodø Flystasjon var det amerikanerne tilbake i øvelsen Cold Response. Foto: Robin Jensen, TV 2

Det har vært noen tøffe dager for mannskapene ved US Marine Corps. som er inne på Bodø flystasjon, men stort sett alle er med på øvelsen Cold Response igjen.

– Vi er profesjonelle aktører og vi er her for å øve i alliansen og øvelsen fortsetter som før, sier Rolf Follestad, sjef for Luftforsvaret.

I Beiarn er det fortsatt flere fra den amerikanske styrken som er på plass for å forberede opprydding etter havariet. Kommunen ønsker også i tilrettelegge for de pårørende.

– Vi ønsker å legge til rette for at de etterlate kan komme på besøk hit til kommunen og til det området der deres kjære dessverre gikk bort, sier Ole Petter Nybakk som er rådmann i Beiarn kommune.