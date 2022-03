Auksjonerer bort fredsprisen og gir inntektene til ukrainske flyktninger

Dmitrij Muratov, som jobber i avisen Novaja Gazeta, har besluttet å auksjonere bort prisen og donere inntektene til menneskene som rammes av krigen i Ukraina.

– Novaya Gazeta og jeg har bestemt oss for å donere Nobels fredspris for 2021 til det ukrainske flyktningfondet. Jeg ber dere om å respondere på auksjonshuset som vil legge ut denne verdensberømte prisen på auksjon, skriver redaktøren i en uttalelse i egen avis.

I samme sak kommer avisen med en oppfordring.

– Vi kan alle dele noe med fredfulle flyktninger, skadde og syke barn som trenger umiddelbar helsehjelp, som vil bety mye for dem, skriver Novaja Gazeta.

Bakgrunnen for at Muratov og journalistkollega Maria Ressa fra Fillippinene fikk prisen i 2021, var ifølge Nobelkomitten at i nformasjons- og ytringsfriheten går tilbake rundt om i verden.